Про втрату повідомили в соцмережах друзі та близькі Ігоря Козловського, інформує 24 Канал.

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"Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", – написала українська філософ та релігієзнавець, професорка Києво-Могилянської академії Людмила Филипович.

Ще напередодні, 5 вересня, вчений відвідав прем’єру фільму Марисі Нікітюк "Я, Ніна". Відповідне фото він опублікував у фейсбуці.

Після втрати син Ігоря Козловського Олександр опублікував дитяче фото, яке підписав:

"Тато... Ти був для мене всім світом. Люблю тебе безмежно. Спочивай з миром".



Ігор Козловський із сином / Фото з фейсбуку Олександра Козловського

Що відомо про Ігоря Козловського та полон

Про викрадення Ігоря Козловського в окупованому Донецьку стало відомо 30 січня 2016 року. Учений залишався в місті, доглядаючи за сином із синдромом Дауна.

Окупанти затримали його через день після вибуху біля пам'ятника Леніну та звинуватили в "незаконному зберіганні вибухових речовин". При цьому обвинувачення кілька разів змінювалися.

У березні 2017 року терористи "ДНР" включили Ігоря Козловського до списків на обмін, він був звільнений в грудні. Таким чином пробув у полоні росіян видатний історик два роки.

Ігор Козловський – кандидат історичних наук, очолював Центр релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних відносин у Донецьку, викладав на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. Свого часу керував управлінням у справах релігій Донецької ОДА.

Після повернення Козловський відстежував ситуацію з бранцями Кремля й боровся за їхнє визволення.

Він зустрічався з Папою Римським Павлом ІІ, написав понад 50 наукових книг і мав багато нагород і відзнак, серед яких медаль Австрійського товариства Альберта Швейцера та орден Королівського братства Святого Феотонія.