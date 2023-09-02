Про трагічну втрату повідомила мати Героя Тетяна Чубіна. Захисникові назавжди лишилося 24 роки.
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Мав блискучу освіту й відмовився від навчання за кордоном
Мама загиблого захисника повідомила, що Богдан був бійцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Він боронив країну від початку повномасштабного вторгнення.
Мій син… Моя надія… Моя гордість. На щиті. Загинув 30 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка,
– повідомила пані Тетяна.
Загинув Борис Чубін / Фото Тетяна Чубіна
Знайома Тетяни Чубіної Зоя Казанжі відреагувала на загибель Героя. Вона поділилася, що жінка ростила сина самостійно й дала йому блискучу освіту.
"Це був (Господи, був!) золотий хлопчик! Блискуча освіта, кілька іноземних мов. Не захотів свого часу поїхати за кордон на навчання", – повідомила Казанжі.
З відкритих джерел відомо, що Борис був винахідником з Одеси. Ще підлітком він почав розроблювати прилади для людей з вадами зору. До прикладу, він створив прилад iHelp, який допомагав незрячим безперешкодно переміщатися по місту. Також Борис розробив додаток для смартфонів Garden club. Він допомагав садівникам орієнтуватися, як і коли необхідно висаджувати різні рослини.
Богдан також створив спеціальну соціальну мережу для незрячих і людей з вадами зору. За цю розробку Герой став переможцем у всеукраїнському конкурсі "Інноваційний прорив-2013".
Також український захисник вільно володів англійською, німецькою та китайською мовами. У 2014 році він отримав грант на навчання у Німеччині, але відмовився, оскільки вирішив допомагати розробками українській армії. Крім того, Борис відразу вступив на другий курс одночасно у два ВНЗ.
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