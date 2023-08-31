Тоді під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Загинуло 6 військовослужбовців Збройних Сил України.

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Технічний стан гелікоптерів ретельно вивчать

У ДБР повідомили, що в рамках розслідування особливу увагу приділять вивченню технічного стану Мі-8, а також дотриманню правил підготовки до польотів.

Крім цього, серед версій слідства ворожа диверсія чи ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії,

– мовиться в повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що втрата кожного воїна – величезна втрата для усієї країни.

Попередньо слідство вважає, що причина у порушенні правил польотів або підготовки до них.

Винному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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