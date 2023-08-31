Тогда во время выполнения боевого задания упали два военных вертолета Ми-8. Погибли 6 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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Техническое состояние вертолетов тщательно изучат

В ГБР сообщили, что в рамках расследования особое внимание будет уделено изучению технического состояния Ми-8, а также соблюдению правил подготовки к полетам.

Кроме этого, среди версий следствия вражеская диверсия или поражение вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия,

– говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны.

Предварительно следствие считает, что причина в нарушении правил полетов или подготовке к ним.

Виновному грозит наказание в виде заключения на срок до 15 лет.

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