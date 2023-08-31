Тогда во время выполнения боевого задания упали два военных вертолета Ми-8. Погибли 6 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
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Техническое состояние вертолетов тщательно изучат
В ГБР сообщили, что в рамках расследования особое внимание будет уделено изучению технического состояния Ми-8, а также соблюдению правил подготовки к полетам.
Кроме этого, среди версий следствия вражеская диверсия или поражение вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.
В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия,
– говорится в сообщении.
Также в ведомстве подчеркнули, что потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны.
Предварительно следствие считает, что причина в нарушении правил полетов или подготовке к ним.
Виновному грозит наказание в виде заключения на срок до 15 лет.
Катастрофа Ми-8 в Донецкой области: последние новости
- Трагедия произошла в Краматорском районе. Что явилось причиной крушения, пока неизвестно. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
- Есть информация, что российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку. Это осуществляется для того, чтобы уберечься от вероятного поражения.
- Сначала были сообщения, что авиакатастрофа произошла на Бахмутском направлении. Однако в ГБР отметили, что в Краматорском районе.