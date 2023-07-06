Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по его требованию было проведено совместное заседание Наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя". Об этом он написал в своих соцсетях в четверг, 6 июля.

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Что решили на заседании по Кушниру

Мэр заявил о принятии решения о проведении аудита деятельности компании. К этому будет привлечена одна из ведущих международных аудиторских фирм. Во время проверки Игорь Кушнир не будет исполнять обязанности президента "Киевгорстроя".

В настоящее время руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей,

– сказал Кличко.

Он добавил, что деятельность компании также проверит временная контрольная комиссия. Ее создали депутаты Киевсовета. Что касается самого "Киевгорстроя", то эта компания продолжит выполнять обязательства перед инвесторами по поручению наблюдательного совета.

Президент "Киевгорстроя" вызвал возмущение в соцсетях