По имеющейся информации, роскошная вилла на Лазурном берегу оформлена на французскую фирму. Именно ее три года назад приобрела жена Игоря Кушнира, президента "Киевгорстроя". Правда, он уверяет, что за пределами Украины недвижимостью не владеет, рассказывают журналисты в новом расследовании.

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Вилла расположена у Ниццы

Известно, что расположена эта вилла в городке Вильфранш-сюр-Мер, недалеко от курортной Ниццы. Сама вилла называется Сауо, а ее площадь составляет 850 квадратных метров.

У жены президента "Киевгорстрой" есть вилла возле Ниццы: смотрите расследование

Для удобства внутри – 6 спален и ванных комнат. Также вилла имеет большую гостиную, винный погреб и кухню. Расположено элитное имение на закрытой территории, площадь которой составляет 5000 квадратных метров. Кроме того, владельцы могут понежиться в бассейне с панорамным видом на море, прогуливаться по большому саду, а также поставить автомобили в гараже, который вмещает до 8 транспортных средств.

"Процесс покупки начался в 2019 году, когда кипрская компания Оксаны Кушнир Koksi Holding договорилась о покупке французской фирмы SCP Cayo (на которую и записана вилла – 24 Канал) и уплатила аванс", – отмечают в расследовании.

Уже весной 2020 года состоялся финальный этап оформление покупки. Журналисты-расследователи подтвердили это в финансовых документах компании, которая продала Koksi Holding Оксане Кушнир. Соответствующие данные также зафиксированы в аудиторском отчете Koksi Holding.

В последнем речь идет о стоимости почти 19 миллионов евро. Французские риелторы, с которыми Bihus.Info консультировались перед эфиром, оценили поместье в 20 миллионов евро.

– говорят расследователи.

Интересно, что сам Игорь Кушнир все отрицает. Журналисты спросили его о вилле, на что он заявил, что за пределами Украины не имеет ни движимого, ни недвижимого имущества.

Обратите внимание! Игорь Кушнир более 10 лет занимает должность директора "Киевгорстроя". По данным Bihus.info, компания принадлежит Киеву на 80%. Примечательно, что в начале этого года она поставила на паузу строительные работы. Тогда "Киевгорстрой" попросил дополнительно профинансировать ее из бюджета.

"Киевгорстрой", Кушнир и скандалы