За наявною інформацією, розкішна вілла на Лазуровому березі оформлена на французьку фірму. Саме її три роки тому придбала собі дружина Ігоря Кушніра, президента "Київміськбуду". Правда, він запевняє, що за межами України нерухомістю не володіє, розповідають журналісти у новому розслідуванні.

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Вілла розташована біля Ніцци

Відомо, що розташована ця вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, що неподалік курортної Ніцци. Сама вілла має назву Сауо, а її площа становить 850 квадратних метрів.

Дружина президента "Київміськбуд" має віллу біля Ніцци: дивіться розслідування

Для зручності всередині – 6 спалень та ванних кімнат. Також вілла має велику вітальню, винний льох і кухню. Розташований елітний маєток на закритій території, площа якої складає 5 000 квадратних метрів. Крім того, власники можуть поніжитися у басейні з панорамним видом на море, прогулюватися великим садом, а також поставити автівки в гаражі, який вміщає до 8 транспортних засобів.

"Процес купівлі розпочався у 2019 році, коли кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo (на яку і записано віллу – 24 Канал) та сплатила аванс", – зазначають у розслідуванні.

Вже навесні 2020 року відбувся фінальний етап оформлення покупки. Журналісти-розслідувачі виявили підтвердження цьому у фінансових документах компанії, яка продала Koksi Holding Оксані Кушнір. Також відповідні дані зафіксовані в аудиторському звіті Koksi Holding.

В останньому йдеться про вартість у майже 19 мільйонів євро. Французькі рієлтори, з якими Bihus.Info консультувалися перед ефіром, оцінили маєток у 20 мільйонів євро,

– кажуть розслідувачі.

Цікаво, що сам Ігор Кушнір усе заперечує. Журналісти спитали його про віллу, на що він заявив, що поза межами України не має ані рухомого, ані нерухомого майна.

Зверніть увагу! Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду директора "Київміськбуду". За даними Bihus.info, компанія належить Києву на 80%. Цікаво, що на початку цього року вона поставила на паузу будівельні роботи. Тоді "Київміськбуд" попрохав додатково профінансувати її з бюджету.

"Київміськбуд", Кушнір і скандали