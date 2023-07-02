Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Вона зазначила, що наразі розслідування щодо справи Борисова триває, передає 24 Канал.

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У ДБР прокоментували справу Борисова

Сап'ян наголосила, що досудове розслідування по справі Євгена Борисова почалося ще до його звільнення з посади військкому. Попри це, вона наголосила, що не може вдатися в деталі, оскільки ця тема наразі є чутливою.

Я можу сказати, що це розслідування триває, і зараз є запити в іноземні держави, зокрема, в Іспанію, на підтвердження, чи дійсно є володіння цим майном,

– зазначила речниця ДБР.

Сап'ян підкреслила, що коли правоохоронці розслідують справи щодо військових, то не завжди все публічно можна публікувати. Вона зауважила, що зараз головна задача українського суспільства не сваритися всередині чи зʼясовувати стосунки, а перемогти нашого ворога.

Що відомо про справу колишнього одеського військкома