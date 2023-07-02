Об этом в эфире национального марафона рассказала спикер по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она отметила, что в настоящее время расследование в отношении дела Борисова продолжается, передает 24 Канал.

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В ДБР прокомментировали дело Борисова

Сафьян подчеркнула, что досудебное расследование по делу Евгения Борисова началось еще до его освобождения от должности военнослужащего. Несмотря на это, она подчеркнула, что не может впасть в детали, поскольку эта тема пока чувствительна.

Я могу сказать, что это расследование продолжается, и сейчас есть запросы в иностранные государства, в частности, в Испанию, в подтверждение, действительно ли владение этим имуществом,

– отметила пресс-секретарь ДБР.

Сапьян подчеркнула, что когда правоохранители расследуют дела по военным, то не всегда все публично можно публиковать. Она отметила, что сейчас главная задача украинского общества не ссориться или выяснять отношения, а победить нашего врага.

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