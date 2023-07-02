Об этом в эфире национального марафона рассказала спикер по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она отметила, что в настоящее время расследование в отношении дела Борисова продолжается, передает 24 Канал.
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В ДБР прокомментировали дело Борисова
Сафьян подчеркнула, что досудебное расследование по делу Евгения Борисова началось еще до его освобождения от должности военнослужащего. Несмотря на это, она подчеркнула, что не может впасть в детали, поскольку эта тема пока чувствительна.
Я могу сказать, что это расследование продолжается, и сейчас есть запросы в иностранные государства, в частности, в Испанию, в подтверждение, действительно ли владение этим имуществом,
– отметила пресс-секретарь ДБР.
Сапьян подчеркнула, что когда правоохранители расследуют дела по военным, то не всегда все публично можно публиковать. Она отметила, что сейчас главная задача украинского общества не ссориться или выяснять отношения, а победить нашего врага.
Что известно о деле бывшего одесского военкома
- В Офисе генпрокурора 29 июня отметили, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подозревается в том, что он во время полномасштабной войны приобрел недвижимость за границей за деньги, полученные незаконным путем. Речь идет о сумме в 196 миллионов долларов США.
- После этого Борисов был уволен с занимаемой им должности. Однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что увольнение не является наказанием "в юридическом смысле", а потому следует ожидать решения суда.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский в срочном порядке подписал приказ об освобождении Борисова от должности. Кроме того, он поручил создать специальную комиссию для проверки военкоматов во всех регионах нашего государства.