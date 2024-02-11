Во время зачистки Майдана в 2013 – 2014 годах он был начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

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Что известно о деятельности Плахуты во время Революции Достоинства

В Центре противодействия коррупции заявили, что Игорь Плахута участвовал в попытках зачистки Майдана. Всего в сети можно найти ряд комментариев Плахуты относительно событий во время революции достоинства:

В частности, 8 декабря 2013 года на Банковой Игорь Плахута заверил журналистов, что полиция не намерена применять силу.