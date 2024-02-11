Під час зачистки Майдану у 2013 – 2014 роках він начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

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Що відомо про діяльність Плахути під час Революції Гідності

У Центрі протидії корупції заявили, що Ігор Плахута брав участь у спробах зачистки Майдану. Загалом у мережі можна знайти низку коментарів Плахути щодо подій під час революції гідності:

Зокрема, 8 грудня 2013 року на Банковій Ігор Плахута запевнив журналістів, що поліція не має наміру застосовувати силу.