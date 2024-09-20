Тимочко подозревают в получении взяток от предпринимателей, которые работают в исправительных учреждениях. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Что известно о задержании Тимочко

Согласно информации издания, Тимочко задержали 19 сентября "на горячем" во время получения взятки в размере 2 тысяч евро. Эту информацию подтвердили правоохранительные органы. Для Тимочко готовят официальное подозрение и избрание меры пресечения.

Известно, что 52-летний Игорь Тимочко возглавляет Западное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний с ноября 2022 года.

Перед назначением он некоторое время работал заместителем начальника по вопросам стратегического развития Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

До того Тимочко был заместителем начальника Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В 2020 году он баллотировался в Ивано-Франковский облсовет от партии "Слуга народа", но не смог пройти.

Интересно то, что Тимочко заменил в должности бывшего главного тюремщика Львова Михаила Дзюдзя, который был приговорен к пяти годам заключения с конфискацией имущества за взяточничество.