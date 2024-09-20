Он собирал данные о расположении украинских войск, складов с боеприпасами и военной техники на южном фронте. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

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Что известно о российском шпионе

Среди прочего оккупанты хотели получить информацию об основных маршрутах движения, примерное количество и наименование боевой техники ВСУ, что отправлялась на передовую.

В поле зрения военной разведки России молодой человек попал через своих родителей, которые проживают на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничают с российской спецслужбой. В мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как ГРУ), базирующегося в Севастополе. Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Первым, что оккупанты попросили узнать у шпиона, стали координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу.

Впоследствии по заданию ГРУ российский шпион начал обходить прифронтовой город, где фиксировал месяца расположения подразделений ВСУ и мостов, которые они использовали, чтобы попасть на передовую.

Как происходило задержание

Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии. Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта,

– отметили в СБУ.

Задержание российского шпиона: смотрите видео

У задержанного был изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским куратором.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.