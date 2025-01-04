Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "ТСН". Медиа опубликовало комментарии друзей и коллег об этой семье.

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Игорь Зима потерял на войне сына

Алексей Бобровников, давно знал Игоря и до сих пор не может поверить, что друга больше нет.

Игорь был в хорошем смысле революционером в своей профессии, продолжал учиться до последнего, продолжал осваивать новые отрасли. В украинской нейробиологии он был как Энштейн в физике. Был неким добрым украинским доктором Хаусом,

– говорит Алексей.

Он вспоминает, что Игорь вдохновлялся, встречая единомышленников, поддерживал их и "выискивал необработанные бриллианты". Смерть друга Алексей считает большой потерей для науки и студентов.

Игорь мечтал о победе добра над злом – победе Украины. Он пережил горе – его приемный сын Андрей погиб на войне. В начале полномасштабного вторжения ученый лично собирал его на фронт и очень волновался за сына.

Олеся Сокур – вторая жена Игоря. Первая умерла лет 20 назад от рака. "К сожалению, его жизнь была пропитана потерями самых близких людей. Он жил всю жизнь между светом и тенью. Это делало его глубоко несчастным", – рассказывает Бобровников.

По словам друга, Игорь находил утешение в обучении новых специалистов. Также нейробиолог приложил немало усилий для создания центра помощи детям, больным аутизмом.

Но он никогда не плыл по течению, он был фанатом жизни. На жизнь он смотрел с абсолютно детским интересом,

– вспоминает Бобровников.

Также он отметил, что собирался встретить Новый год вместе с погибшими супругами, этому помешала командировка. Игорь же планировал на следующий день после празднования посетить спектакль "Наталка Полтавка" в театре имени Франко.

Ночная рыбалка была хобби в мирные времена

Ученый и профессор Николай Макарчук, коллега супругов, знал Игоря уже несколько десятилетий. "Мы начинали с ним с исследования мозга крыс, это была глубокая электрофизиология. Исследовали систему, связанную с запахами, восприятием и эмоциями", – вспоминает Николай.

Их исследования профессор называет "пионерскими". В мирные времена мужчины имели общее увлечение ночной рыбалкой. "Ездили довольно часто, светлыми воспоминаниями останутся времена об охоте", – говорит Макарчук.

Олеся Сокур – автор почти 200 публикаций

По данным Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, погибшая ученая Олеся Сокур была автором почти 200 научных публикаций.

Она выступала на многочисленных отечественных и международных научных конференциях, в частности съездах биохимического, физиологического и биофизического обществ Украины, а также международных конгрессах по биохимии и гастроэнтерологии.

Ее труды внесли весомый вклад в развитие биохимии, в частности в понимание механизмов развития патологий пищеварительного тракта и влияния радиации на организм,

– сообщили в учебном заведении.

Напомним, 1 января Россия убила супругов – выдающегося нейробиолога Игоря Зиму и биохимика Олесю Сокур вместе с котом. "Шахед" попал прямо в их квартиру.