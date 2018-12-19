Игорь Додон – молдавский президент и исполняющий указания Кремля

Евразийский экономический форум в Санкт Петербурге в 2017. Россия пытается создать иллюзию победы мировой изоляции. Главный гость альтернативного ДавОса на Неве премьерминистр Индии Нарендра Моди.

Додон Игорь Николаевич с 2016 занимает должность президента Молдовы. Выиграв выборы он стал самым молодым президентом на постсоветском пространстве. На момент Инаугурации ему исполнился 41 год. Накануне выборов Москва передала через оффшоры додоновским социалистам почти 2 млн долларов.

Читайте також: От чекиста до диктатора – один шаг: как Юрий Андропов купил Советский Союз 60 копеек

Его фишкой является открытый промосковский курс страны. Это он возглавил крестовый поход против дороги молдаван в Европу. За что заслужил звание "самого пророссийского президента СНГ", а дома конституционный суд уже трижды приостанавливал его полномочия по подыгрыванию интересам Кремля.

Его карьера в большой политике стартовала на парламентских выборах в 2014 году. Он и партия социалистов, которую Додон переформатировал под себя – оказался тем на кого сделали ставку в Москве.

"Дорогие члены партии и гости, особенно из Росийской Федерации, спасибо вам за участие в нашем сьезде. Это большая поддержка для нас. Особенно когда наша партия вступает в избирательную кампанию, – сказал президент Республики Молдова Игорь Додон.



Инаугурация президента Молдовы

Извечных апологетов "нерушимого союза с центром в Москве" теперь выкинули за борт и основными носителями "русского мира" стали додоновские социалисты. Парадоксальной такая рокировка выглядит лишь на первый взгляд. Все становится понятным принимая во внимание новую стратегию кремля направленную на обновление подконтрольных элит.

"Когда в Молдавии пройдут выборы мы сможем поправить ету ситуацию. Я вижу огромную волну реакции, позитивной реакции от самых Молдаван", – добавил куратор куратор Кремля у сепаратистов Приднестровья Дмитрий Рогозин.

Коммунисты скомпрометировали себя после конфликта их лидера Владимира Воронина с Московскими кураторами. Ему гарантировали медийную, финансовую и политическую поддержку, но взамен требовали назвать дату когда Воронин уйдет с должности. Кроме того, нужно было согласовать с кремлем преЕмника и включить в проходную часть списка семь, предложенных русскими, людей.



Игорь Додон и Владимир Путин

По плану Москвы молдавские коммунисты должны были идти под антикоррупционными лозунгами и агитировать за вступление в Таможенный союз. Для утверждения соглашения в Кишенев специально вылетел олигарх Олег Бойко. Но 73-летний Воронин тогда даже не пришел на переговоры.

Больше о пророссийском президенте Молдовы – смотрите в программе.