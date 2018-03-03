Игорь Кочетов ответит перед столичной прокуратурой

Председателя Федерации футбола Киева Игоря Кочетова подозревают в нецелевом использовании средств и злоупотреблении служебным положением.

Уголовные производства, в которых фигурирует глава Федерации футбола Киева Игорь Кочетов, будут объединены в единое дело. Об этом говорит эксперт Кирилл Сазонов на своей странице Facebook.

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Игоря Кочетова подозревают сразу по двум статьям: нецелевое использование средств подконтрольной федерации, и в этом случае речь идет о 1,6 миллиона гривен и злоупотребление служебным положением.

По мнению одного из заявителей, конференция 17 декабря была нелегитимной, так как на ней не было кворума. Что не помешало Кочетову переизбраться на новый срок. То есть имеет место злоупотребление служебным положением. Второе – коррупционная схема, в которой обвиняют главу федерации. Речь идет о нецелевом использовании средств в размере 1,6 млн грн. Рассказывают, что Кочетов отказался предоставлять инспекции из ФФУ финансовую отчетность о деятельности федерации футбола Киева, что вызвало определенные подозрения о состоянии дел и финансовой деятельности этой организации,

– отметил подчеркнул эксперт.

Кроме того, в декабря 2017 года под руководством Игоря Кочетова прошла скандальная конференция ФФК, во время которой он якобы был переизбран председателем организации на новый срок. Хотя, как заявили два других кандидата на пост главы ФФК Владислав Ващук и Сергей Харченко, конференция была нелегитимной, поскольку не было кворума.