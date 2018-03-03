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Ігор Кочетов відповість перед столичною прокуратурою

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Ігор Кочетов
Ігор Кочетов / Фото із відкритих джерел

Голову Федерації футболу Києва Ігоря Кочетова підозрюють у нецільовому використанні коштів і зловживанні службовим становищем.

Кримінальні провадження, в яких фігурує голова Федерації футболу Києва Ігор Кочетов, будуть об'єднані в єдину справу. Про це зазначає експерт Кирило Сазонов на своїй сторінці Facebook.

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Ігоря Кочетова підозрюють одразу за двома статтями: нецільове використання коштів підконтрольної федерації, і в цьому випадку йдеться про 1,6 мільйона гривень і зловживання службовим становищем.

На думку одного із заявників, конференція 17 грудня була нелегітимною, тому що на ній не було кворуму. Що не завадило Кочетову переобратися на новий термін. Тобто має місце зловживання службовим становищем. Друге – корупційна схема, в якій звинувачують главу федерації. Йдеться про нецільове використання коштів в розмірі 1,6 млн грн. Розповідають, що Кочетов відмовився надавати інспекції з ФФУ фінансову звітність про діяльність федерації футболу Києва, що викликало певні підозри про стан справ і фінансової діяльності цієї організації,
– наголосив експерт.

Крім того, в грудні 2017 року під керівництвом Ігоря Кочетова пройшла скандальна конференція ФФК, під час якої він нібито був переобраний головою організації на новий термін. Хоча, як заявили два інших кандидати на пост голови ФФК Владислав Ващук і Сергій Харченко, конференція була нелегітимною, оскільки не було кворуму.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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