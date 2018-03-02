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Олександр Бандурко "кинув" ФФУ на 2 млн євро

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Олександр Бандурко
Олександр Бандурко "кинув" ФФУ на 2 млн євро / dynamo.kiev.ua

Український футбол чекає гучний скандал: колишнє керівництво ФФУ в особі Григорія Суркіса та Олександра Бандурко, який був при Суркіса першим віце-президентом, розтратив два мільйони євро, виділених УЄФА українським клубам на розвиток дитячого футболу.

Про це повідомляє видання ProsportUA.

У 2003 році Бандурко і компанія заявили, що планують побудувати в селі Гореничі базу для тренувань національних збірних: на 40 гектарах під Києвом збиралися спорудити манеж і мінімум десять повноцінних футбольних полів.

На ділі ж Бандурко і Суркіс не побудували нічого, крім кількох сотень метрів паркану, а в 2010 році ідея будівництва навчально-тренувальної бази була офіційно занедбана. Базу так і не побудували, а ось гроші витратити встигли – і гроші чималі: в сумі Бандурко розтратив на незрозумілі роботи 2 млн євро.

З них, правда, 350 тисяч євро пішли на закупівлю квартир для Міноборони, решта ж – на різноманітні роботи на ділянці, де планувалося будувати базу (і де зараз стоїть тільки іржавий паркан).

Особливо цікаво те, що витратили Бандурко і Суркіс навіть не гроші ФФУ – 2 мільйони євро були виділені Федерації як «платежі солідарності» українським клубам УЄФА в період з 2000 по 2004 рік. Українські ж клуби нібито прийняли рішення поступитися гроші ФФУ, щоб та могла на них побудувати тренувальну базу для збірних.

Тепер з "подвигами" Бандурко і Суркіса доведеться розбиратися новому керівництву Федерації, яка вже ініціювала розслідування з цього приводу. За розтрачені Бандурко гроші доведеться звітувати перед УЄФА – але бази немає, а ділянку, де її планували будувати і куди закопали понад півтора мільйона євро, навіть не належить ФФУ.

Результати розслідування Федерації щодо дій Бандурко і Суркіса обіцяють бути дуже цікавими, повідомляє ProsportUA.

Теги: Новини України Скандал
Джерело: 24 Канал
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