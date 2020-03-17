Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики

Игоря Петрашко на внеочередном заседании Рады назначили на пост министра экономики Украины. За него проголосовало 243 депутата. 24 канал предлагает ознакомиться с биографией нового министра.

Биография Игоря Петрашко

Игорю Петрашку 44 года. Учился в университете "Львовская политехника", где получил степень бакалавра бизнес-администрирования.

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Петрашко имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербилта (США).

Карьера

В 1996 – 1999 годах Петрашко работал консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компании под эгидой TACIS (Украина).

В течение года в 2001 – 2002 годах работал в компании Enron.

До 2004 года Петрашко был на должности старшего консультанта компании GlobalSpec (США), отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы.

После GlobalSpec до 2007 года Игорь Петрашко работал в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst & Young. Здесь он руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.



Петрашко последние годы работал в агрохолдинге "Укрлендфарминг" / Фото: agronews.ua

До 2013 года возглавлял инвестиционно-банковское управление инвестиционной компании Тройка Диалог Украина. В этом же году Петрашко был начальником департамента корпоративного бизнеса "Сбербанка России" в Киеве.

С апреля 2013 года был заместителем гендиректора по привлечению инвестиций в компаниях, входящих в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг".

Семья

Игорь Петрашко имеет жену Светлану. Она училась в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Супруги воспитывают сына Максима.