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      Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики

      - Читати новину українською

      Игоря Петрашко на внеочередном заседании Рады назначили на пост министра экономики Украины. За него проголосовало 243 депутата. 24 канал предлагает ознакомиться с биографией нового министра.

      Биография Игоря Петрашко

      Игорю Петрашку 44 года. Учился в университете "Львовская политехника", где получил степень бакалавра бизнес-администрирования.

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      Петрашко имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербилта (США).

      Карьера

      В 1996 – 1999 годах Петрашко работал консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компании под эгидой TACIS (Украина).

      В течение года в 2001 – 2002 годах работал в компании Enron.

      До 2004 года Петрашко был на должности старшего консультанта компании GlobalSpec (США), отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы.

      После GlobalSpec до 2007 года Игорь Петрашко работал в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst & Young. Здесь он руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.


      Петрашко последние годы работал в агрохолдинге "Укрлендфарминг" / Фото: agronews.ua

      До 2013 года возглавлял инвестиционно-банковское управление инвестиционной компании Тройка Диалог Украина. В этом же году Петрашко был начальником департамента корпоративного бизнеса "Сбербанка России" в Киеве.

      С апреля 2013 года был заместителем гендиректора по привлечению инвестиций в компаниях, входящих в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг".

      Семья

      Игорь Петрашко имеет жену Светлану. Она училась в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Супруги воспитывают сына Максима.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Игорь Петрашко Новости политики Новое правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины
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