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      Зеленский назначил нового председателя Тернопольской ОГА: что известно об Игоре Сопеле

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      Игорь Сопель - биография председателя Тернопольской ОГА
      Председателем Тернопольской ОГА стал Игорь Сопель / sluganarodu.ua

      Главой Тернопольской областной государственной администрации стал Игорь Сопель. Перед этим указ президента Украины согласовал Кабинет министров.

      Нового главу ОГА представил президент Владимир Зеленский во время своего визита в Тернопольскую область 1 ноября.

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      Новоназначенный глава области отметил, что "есть много проблем, но вместе можно преодолеть".

      Я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно. Готовы инвестировать в экономику, инфраструктуру и социальную сферу нашей области. И для тех, которые готовы создавать новые рабочие места,
      – это будет одним из приоритетов в моей работе.

      Кто такой Игорь Сопель?

      • Он баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах по 166 избирательному округу от партии «Слуга народа», однако уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.
      • Игорь Сопель живет в Хоросткове Гусятинского района Тернопольской области. С 2003 года начал заниматься предпринимательской деятельностью, также является председателем Хоростковской федерации футбола.
      • Сопель – руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".
      • За 2018 год Сопель заработал 965 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и получил 44,6 тысяч гривен зарплаты.
      • Как свидетельствует его декларация, он также владеет магазином и киоском в Хоросткове.
      • Женат, имеет двоих детей.

      Ігор Сопель
      Игорь Сопель с женой Галиной / Фото из соцсетей

      Отметим, Игорь Сопель на своей странице в соцсетях публиковал фотографии с участниками "Квартала 95" еще до президентства Зеленского и победы "Слуги народа" на парламентских выборах.


      Скриншот из Instagram Игоря Сопеля

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Назначения Зеленского Тернополь
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