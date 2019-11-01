Зеленский назначил нового председателя Тернопольской ОГА: что известно об Игоре Сопеле
Главой Тернопольской областной государственной администрации стал Игорь Сопель. Перед этим указ президента Украины согласовал Кабинет министров.
Нового главу ОГА представил президент Владимир Зеленский во время своего визита в Тернопольскую область 1 ноября.
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Новоназначенный глава области отметил, что "есть много проблем, но вместе можно преодолеть".
Я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно. Готовы инвестировать в экономику, инфраструктуру и социальную сферу нашей области. И для тех, которые готовы создавать новые рабочие места,
– это будет одним из приоритетов в моей работе.
Кто такой Игорь Сопель?
- Он баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах по 166 избирательному округу от партии «Слуга народа», однако уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.
- Игорь Сопель живет в Хоросткове Гусятинского района Тернопольской области. С 2003 года начал заниматься предпринимательской деятельностью, также является председателем Хоростковской федерации футбола.
- Сопель – руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".
- За 2018 год Сопель заработал 965 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и получил 44,6 тысяч гривен зарплаты.
- Как свидетельствует его декларация, он также владеет магазином и киоском в Хоросткове.
- Женат, имеет двоих детей.
Игорь Сопель с женой Галиной / Фото из соцсетей
Отметим, Игорь Сопель на своей странице в соцсетях публиковал фотографии с участниками "Квартала 95" еще до президентства Зеленского и победы "Слуги народа" на парламентских выборах.
Скриншот из Instagram Игоря Сопеля