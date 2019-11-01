Зеленський представив нового голову Тернопільської ОДА: що відомо про Ігоря Сопеля

Очільником Тернопільської обласної державної адміністрації став Ігор Сопель. Перед цим указ президента України погодив Кабінет міністрів.

Нового очільника ОДА представив президент Володимир Зеленський під час свого візиту на Тернопільщину 1 листопада.

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Новопризначений очільник області наголосив, що "є багато проблем, але разом можна їх подолати".

Я відкритий для усіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро. Готові інвестувати в економіку, інфраструктуру та соціальну сферу нашої області. Також тих, які готові створювати нові робочі місця,

– це буде одним із пріоритетів в моїй роботі.

Хто такий Ігор Сопель?

Він балотувався до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах по 166 виборчому окрузі від партії "Слуга народу", однак поступився самовисуванцю Миколі Люшняку.

Ігор Сопель живе у Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. Від 2003 року почав займатися підприємницькою діяльністю, також є головою хоростківської федерації футболу.

У 2010-2015 роках був депутатом Хоростківської міськради.

Сопель – керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес".

За 2018 рік Сопель заробив 965 тисяч гривень від підприємницької діяльності і отримав 44,6 тисяч гривень зарплати.

Як свідчить його декларація, він також володіє магазином і кіоском у Хоросткові.

Йому – 45, одружений, має двох дітей.

Його дружина, Ольга Сопель, – депутат Хорстківської ОТГ, член бюджетної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій. Жінка була довіреною особою чоловіка на виборах до парламенту.



Ігор Сопель з дружиною Галиною/ Фото з соцмереж

Зазначимо, Ігор Сопель на своїй сторінках у соцмережах публікував світлини із учасниками "Кварталу 95" ще до президентства Зеленського та перемоги "Слуги народу" на парламентських виборах.



Скріншот із Instagram Ігоря Сопеля