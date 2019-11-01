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      Зеленський представив нового голову Тернопільської ОДА: що відомо про Ігоря Сопеля

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      Ігор Сопель - біографія голови Тернопільської ОДА
      Головою Тернопільської ОДА став Ігор Сопель / sluganarodu.ua

      Очільником Тернопільської обласної державної адміністрації став Ігор Сопель. Перед цим указ президента України погодив Кабінет міністрів.

      Нового очільника ОДА представив президент Володимир Зеленський під час свого візиту на Тернопільщину 1 листопада.

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      Новопризначений очільник області наголосив, що "є багато проблем, але разом можна їх подолати". 

      Я відкритий для усіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро. Готові інвестувати в економіку, інфраструктуру та соціальну сферу нашої області. Також тих, які готові створювати нові робочі місця,
      – це буде одним із пріоритетів в моїй роботі.

      Хто такий Ігор Сопель?

      • Він балотувався до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах по 166 виборчому окрузі від партії "Слуга народу", однак поступився самовисуванцю Миколі Люшняку.
      • Ігор Сопель живе у Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. Від 2003 року почав займатися підприємницькою діяльністю, також є головою хоростківської федерації футболу.
      • У 2010-2015 роках був депутатом Хоростківської міськради. 
      • Сопель – керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес".
      • За 2018 рік Сопель заробив 965 тисяч гривень від підприємницької діяльності і отримав 44,6 тисяч гривень зарплати.
      • Як свідчить його декларація, він також володіє магазином і кіоском у Хоросткові.
      • Йому – 45, одружений, має двох дітей.
      • Його дружина, Ольга Сопель, – депутат Хорстківської ОТГ, член бюджетної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій. Жінка була довіреною особою чоловіка на виборах до парламенту.  

      Ігор Сопель
      Ігор Сопель з дружиною Галиною/ Фото з соцмереж

      Зазначимо, Ігор Сопель на своїй сторінках у соцмережах публікував світлини із учасниками "Кварталу 95" ще до президентства Зеленського та перемоги "Слуги народу" на парламентських виборах. 


      Скріншот із Instagram Ігоря Сопеля

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Тернопіль
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