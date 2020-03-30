Игоря Уманского уволили с должности министра финансов

Верховная Рада проголосовала за увольнение Игоря Уманского с должности главы Минфина. Он проработал на этой должности менее одного месяца.

За соответствующее решение проголосовали 249 депутатов. Инициатором рассмотрения законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Биография Игорь Уманский больше не министр финансов: что о нем известно

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" – 187;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0;

"Европейская солидарность" – 25;

"Батькивщина" – 0;

"За будущее" – 1;

"Голос" – 17;

"Доверие" – 14;

Внефракционные – 5.



Уманского уволили с должности главы Минфина / Скриншот трансляции Верховной Рады

Ранее заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что политсила поддержит увольнение Уманского. Среди причин увольнения Уманского – не рациональный секвестр бюджета.

Что такое секвестр бюджета?

Секвестр предусматривает принудительное сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего госбюджета. Он обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета или возникновением форс-мажорных обстоятельств.

Также шла речь о том, что Уманский не сработался с министром.

Напомним, Игоря Уманского назначили на должность министра меньше месяца назад, 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку.

Уманский в должности министра: чем запомнился

Игоря Уманского назначили на должность министра финансов 4 марта, когда в отставку ушло все правительство Гончарука. Он сменил на этом посту Оксану Маркарову. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008 – 2010 годах при Викторе Пинзенике, после увольнения которого исполнял обязанности министра. В 2014 – 2015 годах работал в команде министра Натальи Яресько и был ее заместителем.

Уманский после своего увольнения с должности заместителя Яресько с 2016 по 2019 годы работал советником Петра Порошенко. Однако из-за несогласия с политикой правительства в финансовой, бюджетной и банковской сферах и отсутствие реакций на его предложения по этим вопросам в АП, был уволен в начале марта 2019 года.