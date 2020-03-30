Игоря Уманского уволили с должности министра финансов
Верховная Рада проголосовала за увольнение Игоря Уманского с должности главы Минфина. Он проработал на этой должности менее одного месяца.
За соответствующее решение проголосовали 249 депутатов. Инициатором рассмотрения законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Биография Игорь Уманский больше не министр финансов: что о нем известно
Голосование по фракциям:
"Слуга народа" – 187;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0;
"Европейская солидарность" – 25;
"Батькивщина" – 0;
"За будущее" – 1;
"Голос" – 17;
"Доверие" – 14;
Внефракционные – 5.
Уманского уволили с должности главы Минфина / Скриншот трансляции Верховной Рады
Ранее заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что политсила поддержит увольнение Уманского. Среди причин увольнения Уманского – не рациональный секвестр бюджета.
Что такое секвестр бюджета?
Секвестр предусматривает принудительное сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего госбюджета. Он обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета или возникновением форс-мажорных обстоятельств.
Также шла речь о том, что Уманский не сработался с министром.
Напомним, Игоря Уманского назначили на должность министра меньше месяца назад, 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку.
Уманский в должности министра: чем запомнился
Игоря Уманского назначили на должность министра финансов 4 марта, когда в отставку ушло все правительство Гончарука. Он сменил на этом посту Оксану Маркарову. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008 – 2010 годах при Викторе Пинзенике, после увольнения которого исполнял обязанности министра. В 2014 – 2015 годах работал в команде министра Натальи Яресько и был ее заместителем.
Уманский после своего увольнения с должности заместителя Яресько с 2016 по 2019 годы работал советником Петра Порошенко. Однако из-за несогласия с политикой правительства в финансовой, бюджетной и банковской сферах и отсутствие реакций на его предложения по этим вопросам в АП, был уволен в начале марта 2019 года.
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