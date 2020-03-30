14:30
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Игоря Уманского уволили с должности министра финансов

      - Читати новину українською
      Уманского уволили с должности главы Минфина / Укринформ

      Верховная Рада проголосовала за увольнение Игоря Уманского с должности главы Минфина. Он проработал на этой должности менее одного месяца.

      За соответствующее решение проголосовали 249 депутатов. Инициатором рассмотрения законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

      Биография Игорь Уманский больше не министр финансов: что о нем известно

      Голосование по фракциям:

      "Слуга народа" – 187;
      "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0;
      "Европейская солидарность" – 25;
      "Батькивщина" – 0;
      "За будущее" – 1;
      "Голос" – 17;
      "Доверие" – 14;
      Внефракционные – 5.


      Уманского уволили с должности главы Минфина / Скриншот трансляции Верховной Рады

      Ранее заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что политсила поддержит увольнение Уманского. Среди причин увольнения Уманского – не рациональный секвестр бюджета.

      Что такое секвестр бюджета?
      Секвестр предусматривает принудительное сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего госбюджета. Он обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета или возникновением форс-мажорных обстоятельств.

      Также шла речь о том, что Уманский не сработался с министром.

      Напомним, Игоря Уманского назначили на должность министра меньше месяца назад, 4 марта, когда правительство Гончарука отправили в отставку.

      Уманский в должности министра: чем запомнился

      Игоря Уманского назначили на должность министра финансов 4 марта, когда в отставку ушло все правительство Гончарука. Он сменил на этом посту Оксану Маркарову. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008 – 2010 годах при Викторе Пинзенике, после увольнения которого исполнял обязанности министра. В 2014 – 2015 годах работал в команде министра Натальи Яресько и был ее заместителем.

      Уманский после своего увольнения с должности заместителя Яресько с 2016 по 2019 годы работал советником Петра Порошенко. Однако из-за несогласия с политикой правительства в финансовой, бюджетной и банковской сферах и отсутствие реакций на его предложения по этим вопросам в АП, был уволен в начале марта 2019 года.

      Автор: Алена Захарова, Вероника Климская
      Теги: Слуга народа Новости Украины Верховная Рада Министерство финансов Украины Игорь Уманский Кабинет Министров Украины Правительство Шмыгаля
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:16 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
      Новини України 16702
      сегодня , 08:19 Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин
      Новини України 5828
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 123867
      сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 88831
      сегодня , 12:12 Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работу
      Статті 10592
      сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
      Лікування 141899
      сегодня , 10:13 Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
      Новини України 10461
      сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      Традиції 621499
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      29 марта , 23:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
      Емал Набі
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      29 марта , 22:56 Илья Емец может уйти с поста главы Минздрава: что о нем известно
      Анастасія Лукашевська
      Залиште відгук