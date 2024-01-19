Инвестиционная компания подтвердила, что ее основатель Игорь Мазепа задержан на украинско-польской границе. Также рассказали об обысках.
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Что говорят в компании Мазепы
Силовики ворвались в компанию Concorde Capital, выбив дверь бизнес-центра. При этом обыски в компании проводятся без определения суда, забирают все документы, не относящиеся к делу, а связанные со всеми направлениями бизнес-активности Игоря Мазепы,
– заявили в компании.
Добавили, что также изъяты личные вещи сотрудников, работающих в других проектах. Параллельно с обысками на переходе Шегини задержали Игоря Мазепу.
Также компания обвинила правоохранителей, что провели обыск автомобиля и задержание Мазепы якобы без определения суда и допуска адвоката.
В Concorde Capital подчеркнули, что Мазепа неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью, и каждый раз возвращался. А об этом выезде сообщил следователям и правоохранительным органам, ведь должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе.
Мы связываем такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес,
– заявили в компании.
Уголовное производство касается строительства недвижимости – коттеджных городков еще в 2013 году.
Что этому предшествовало
- Источники 24 Канала сообщили, что главу инвестиционной компании задержали на контрольно-пропускном пункте "Медика – Шегини" в 15 часов 18 января при попытке выехать за границу.
- ГБР производит обыски в офисе компании. Источники отметили, что дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе возле Киева.
- Его построили еще в 2013 году. Общая площадь городка – 40 гектаров.