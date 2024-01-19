Инвестиционная компания подтвердила, что ее основатель Игорь Мазепа задержан на украинско-польской границе. Также рассказали об обысках.

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Что говорят в компании Мазепы

Силовики ворвались в компанию Concorde Capital, выбив дверь бизнес-центра. При этом обыски в компании проводятся без определения суда, забирают все документы, не относящиеся к делу, а связанные со всеми направлениями бизнес-активности Игоря Мазепы,

– заявили в компании.

Добавили, что также изъяты личные вещи сотрудников, работающих в других проектах. Параллельно с обысками на переходе Шегини задержали Игоря Мазепу.

Также компания обвинила правоохранителей, что провели обыск автомобиля и задержание Мазепы якобы без определения суда и допуска адвоката.

В Concorde Capital подчеркнули, что Мазепа неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью, и каждый раз возвращался. А об этом выезде сообщил следователям и правоохранительным органам, ведь должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

Мы связываем такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес,

– заявили в компании.

Уголовное производство касается строительства недвижимости – коттеджных городков еще в 2013 году.

Что этому предшествовало