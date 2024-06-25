Турченюк является командующим группировкой войск "Юг" Росгвардии. Военные преступления россиянин совершал во время оккупации области в 2022 году и продолжает совершать на левобережье и сейчас.

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Генерал Турченюк осуществлял репрессии в Херсонской области

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения России подразделения Игоря Турченюка участвовали в захвате правобережной территории Херсонской области.

Во время оккупации региона Турченюк командовал так называемыми "фильтрационными" группами россиян, которые преследовали участников движения сопротивления. Кроме того, по приказу российского генерала его подчиненные нападали на участников акций протеста, которые выступали против вооруженной агрессии России,

– рассказали в СБУ.

В украинской спецслужбе также отметили, что во время разгона мирных собраний оккупанты похищали людей прямо посреди улицы и отвозили в российские застенки. Также подразделения Росгвардии под руководством Турченюка дежурили на блокпостах, где останавливали и "конфисковывали" автомобили местных жителей, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию.

"При этом россияне похищали документы, деньги, мобильные телефоны и другие личные вещи у владельцев и пассажиров авто", – сказали в СБУ.

В службе также отметили, что накануне освобождения Херсона подразделения оккупантов под командованием Турченюка сбежали на левобережную часть области, где продолжают совершать военные преступления. За это бывший охранник Путина, а сейчас глава Росгвардии, Виктор Золотов наградил группировку оккупанта орденом Жукова.

В конце концов следователи Службы безопасности заочно сообщили Турченюку о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о планировании, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку российский генерал находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы его найти и наказать в судебном порядке.