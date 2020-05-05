Игорный бизнес в Украине таки легализуют до конца 2020 года, – Гетманцев
Закон о легализации игорного бизнеса и азартных игр Рада в первом чтении приняла еще 16 января. Однако во втором чтении принять его парламент сможет лишь к концу 2020 года.
Такое мнение в интервью изданию "Бизнес Цензор" 4 мая высказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов и член фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев.
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Это один из самых сложных законопроектов, поскольку вокруг него много лоббизма, конфликтов, скандалов. Но в этом году мы ожидаем легализации игорного бизнеса в Украине,
– заявил депутат.
По его же словам, профильный комитет планирует начать рассматривать поправки к документу с начала мая, в целом же закон об игорном бизнесе Рада примет до конца года – хотя к нему и подали более 3000 поправок.
Законопроект о легализации игорного бизнеса: коротко
Игорный бизнес в Украине запрещен законом с 2009 года, но тот закон не был совершенным: например, залы с игровыми автоматами часто функционировали под вывеской лотерей.
20 декабря 2019 правительство прямо запретило заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Тогда всей стране прокатилась волна закрытия нелегальных казино.
В январе 2020 года власти решили принять закон, которым позволят игорный бизнес частично легализовать. В частности, законопроект, проголосованный Радой в первом чтении 16 января, предусматривает:
- Регулирование работы казино (в сети – тоже), букмекерских пунктов, лотерей.
- Создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.
- Деньги за лицензии будут идти в специальный Фонд для поддержки медицины, спорта и культуры.
- Допустимый возраст игрока – с 21 года, требования к идентификации игроков – усилены.
- Залы для азартных игр позволят располагать исключительно в гостиницах.
Подробно о законопроекте о легализации игорного бизнеса в Украине – читайте в материале 24 канала.
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