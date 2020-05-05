Гральний бізнес в Україні таки легалізують до кінця 2020 року, – Гетманцев

Закон про легалізацію грального бізнесу та азартних ігор Рада у першому читанні ухвалила ще 16 січня. Однак у другому читанні ухвалити його парламент зможе лише до кінця 2020 року.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Бізнес Цензор" 4 травня висловив голова комітету ВРУ з питань фінансів та член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

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Це один з найскладніших законопроєктів, оскільки навколо нього багато лобізму, конфліктів, скандалів. Але в цьому році ми очікуємо легалізацію грального бізнесу в Україні,

– заявив депутат.

За його ж словами, профільний комітет планує почати розглядати правки до документа з початку травня, в цілому ж закон про гральний бізнес Рада прийме до кінця року – хоча до нього і подали понад 3 тисячі правок.

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу: коротко

Гральний бізнес в Україні заборонено законом із 2009 року, але той закон не був досконалим: наприклад, зали із гральними автоматами часто функціонували під вивіскою лотерей.

20 грудня 2019 року уряд прямо заборонив займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Тоді усією країною прокотилася хвиля закриття нелегальних казино.

У січні 2020 року влада вирішила ухвалити закон, яким гральний бізнес частково легалізують. Зокрема, законопроєкт, проголосований Радою у першому читанні 16 січня, передбачає:

Регулювання роботи казино (у мережі – також), букмекерських пунктів, лотерей.

Створення Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор, яка видаватиме ліцензії учасникам ринку.

Гроші за ліцензії йтимуть до спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури.

Допустимий вік гравця – з 21 року, вимоги до ідентифікації гравців – посилені.

Зали для азартних ігор дозволятимуть розташовувати виключно в готелях.

Детально про законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.