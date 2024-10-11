Об этом канцлер Германии сказал в пятницу, 11 октября, во время встречи с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

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Шольц заявил о важных сигналах для Путина

До конца 2024 года Германия при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии поставит в Украину еще один пакет военной помощи на сумму 1,4 миллиарда евро.

Этот пакет будет включать ПВО IRIS-T, Skynex. Gepard, управляемые гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.

Украина может рассчитывать на нас. Во-вторых, это четкий месседж Путину – игра на время ничего не даст, мы и дальше будем поддерживать Украину. Эта решительность, эта твердая позиция является фундаментом, на котором мы будем вместе искать все возможности для достижения справедливого и продолжительного мира в Украине,

– заявил Шольц.

По словам канцлера, после состоявшегося в июне этого года первого Саммита мира должна быть проведена следующая конференция, в которой также примет участие Россия.

Шольц подчеркнул, что достичь мира можно только на основе международного гуманитарного права. Это потребует от политиков чрезвычайных усилий, но мир не имеет права принимать "диктат мира" от России.