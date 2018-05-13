Игре "Скрабл" исполнилось 70 лет

"Скрабл" празднует юбилей, популярной игре в слова исполнилось 70 лет. У "Скрабла" 150 миллионов поклонников в 120 странах мира.

Ежеминутно 1500 людей во всем мире начинают новую партию в "Скрабл". Королева Великобритании остается фанаткой этой настольной игры в течение всей жизни. Точно не известно играют ли с ней ее внуки, но эта игра точно сближает людей во всем мире вот уже 70 лет. Не исключение и украинцы.

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Группа людей садится за карту, тасует буквы и начинает составлять слова – это "Скрабл", игру изобрели в далеком 1948 году. В Украину она пришла еще двадцать лет назад, но по-настоящему популярной стала недавно.

Пока что за настольные игры усаживаются преимущественно в дружеских компаниях и в молодых семьях. Главная задача игры в слова – все же развивать интеллект и словарный запас. Немало людей таким образом даже изучают иностранные языки. "Скрабл" уже перевели на 29 языков.

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