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Грі "Скрабл" виповнилося 70 років

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"Скрабл" святкує ювілей, популярній грі у слова виповнилося 70 років. У "Скраблу" 150 мільйонів шанувальників у 120 країнах світу.

Щохвилини 1500 людей у всьому світі починають нову партію у "Скрабл". Королева Великобританії лишається фанаткою цієї настільної гри упродовж усього життя. Точно не відомо чи грають з нею її онуки, але ця гра точно зближує людей у всьому світі ось уже 70 років. Не виняток й українці.

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Група людей сідає за карту, тасує літери і починає складати слова – це "Скрабл", гру винайшли у далекому 1948 році. До України вона дійшла ще двадцять років тому, але по-справжньому популярною стала нещодавно.

Поки що за настільні ігри переважно всідаються у дружніх компаніях та у молодих сім'ях. Головне завдання гри у слова – все ж таки розвивати інтелект та словниковий запас. Чимало людей таким чином навіть вивчають іноземні мови. "Скрабл" переклали вже на 29 мов.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Леся Виговська
Теги: Великобританія
Джерело: 24 Канал
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