Игрок "Лото-Забава" из Черкасс сорвал джекпот в три миллиона гривен

Сорвать джекпот можно, если сильно веришь в выигрыш и осуществления мечтаний.

"Я верил, что буду победителем "Лото-Забава". Ну ждал-ждал и дождался", – признается новый мультимиллионер от "Лото-Забава" черкащанин Александр Сивак.

Новость о выигрыше жена Ирина восприняла как шутку.

"Осенние листья опадают, а муж мой отправляется из недели в неделю, из года в год, неудачу он привык ловить. Ой, муженек, опомнись, покинь это дело, не мешкайся. "Лото-Забава", а, конечно, неужели мы можем виграть тоже? Вдруг шок, "улет", экстаз, нашел джекпот наконец и нас", – зачитала стихотворение жена мультимиллионера "Лото-Забава" Ирина Сивак.

Теперь говорит, что мультимиллионером "Лото-Забава" может стать любой. Кроме основного денежного приза для победителей подготовили подарочную программу "Два дня из жизни миллионера" от КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ ".С.Л." На протяжении этих дней Ирина и Александр наслаждались поездками в лимузине и отдыхали.

"Важна визуализация. Вот это новая фишка. Когда в голове визуализировать и посылали сигнал! Мужчина несколько лет визуализировал. Он даже реально заранее предполагал, куда он потратил эти деньги. Он был так уверен. И спрашивал: "Вот чтобы ты купила, если бы у тебя были эти деньги?". А теперь вот даже мои друзья, подруги начали покупать билеты", – рассказала семья мультимиллионеров "Лото-Забава" Александр и Ирина Сивак.

Кроме развлечений, среди которых была и профессиональная фотосессия, Ирине и Александру за их пожеланиям организовали романтическое свидание на крыше 28-этажного дома. Живая музыка, вкусный ужин и панорама вечерней столицы просто поражали, признается жена мультимиллионера.

Но настоящей неожиданностью для гостей из Черкасс стал праздничный салют. Теперь семья Сиваков вместе мечтает приобрести дом, на который и потратят выигрыш.

Напомним, что за 19 лет государственная лотерея "Лото-Забава" подарила Украине 309 миллионеров.