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      Гравець "Лото-Забава" з Черкас зірвав джекпот у три мільйони гривень

      Нова тема 132 Читать новость на русском

      Зірвати джекпот можна, якщо сильно віриш у виграш і здійснення мрій.

      "Я вірив, що буду переможцем "Лото-Забава". Ну чекав-чекав і дочекався", – зізнається новий мультимільйонер від "Лото-Забава" черкащанин Олександр Сивак.

      Новину про виграш дружина Ірина сприйняла як жарт.

      "Осіннє листя опадає, а чоловік мій вирушає із тижня в тиждень, з року в рік, невдачу він ловити звик. Ой, чоловіче, схаменися, покинь цю справу, не барися. "Лото-Забава", а, авжеж, невже ми виграть можем теж? Аж раптом шок, "ульот", екстаз, знайшов джекпот нарешті й нас", – зачитала вірш дружина мультимільйонера "Лото-Забава" Ірина Сивак.

      Тепер каже, що мультимільйонером "Лото-Забава" може стати будь-хто. Окрім основного грошового призу, для переможців підготували подарункову програму "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." Впродовж цих днів Ірина та Олександр насолоджувалися поїздками у лімузині та відпочивали.

      "Важлива візуалізація. Ось це нова фішка. Коли в голові візуалізувати і посилали сигнал! Чоловік кілька років візуалізував. Він навіть реально наперед припускав, куди він витратив ці гроші. Він був такий впевнений. І запитував: "Ось щоб ти купила, якби у тебе були ці гроші?". А тепер ось навіть мої друзі, подруги почали купувати білети", – розповіла родина мультимільйонерів "Лото-Забава" Олександр і Ірина Сивак.

      Окрім розваг, серед яких була й професійна фотосесія, Ірині та Олександру за їх побажанням організували романтичне побачення на даху 28-ми поверхового будинку. Жива музика, смачна вечеря та панорама вечірньої столиці просто вражали, зізнається дружина мультимільйонера.

      Але справжньою несподіванкою для гостей з Черкас став святковий салют. Тепер родина Сиваків разом мріє придбати будинок, на який і витратять виграш.

      Нагадаємо, що за 19 років державна лотерея "Лото-Забава" подарувала Україні 309 мільйонерів.

      Теги: Новини України Гроші
      Джерело: 24 Канал
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