Глава Европейского парламента Роберта Метсола убеждена, что необходимо ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия". Напомним, эта политическая сила поддерживает президента России Владимира Путина.

Достойно внимания Боррель надеется, что 5 пакет санкций согласуют до пятницы

В ЕС заговорили о санкциях против депутатов "Единой России"

По мнению Роберты Метсолы, следует расширить санкции против всех членов политической партии российского тирана Владимира Путина.

Их около 2 миллионов, и все они политически видимы. Я думаю, что это может быть сделано,

– заявила Метсола.

Президент Европарламента добавила, что она узнала о резне в Буче во время своего визита в Киев. Она считает, что реакция всех мировых лидеров будет самой жесткой.

Метсола о ЕС и Кремле

Роберта Метсола также ответила на вопрос о способности Евросоюза и в дальнейшем единогласно принимать решение о санкциях против государства-агрессора – России. Все из-за победы на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого называют одним из союзников Путина.

Президент Европарламента подчеркнула, что ее позиция остается неизменной, ведь им нужно смотреть в будущее, где Европа не будет зависеть от Кремля в контексте энергоресурсов.

Это то, где мы прямо или косвенно финансируем эту войну,

– сообщила Роберта Метсола.

Она добавила, что уже есть "очень обнадеживающие и вдохновляющие решения, принятые рядом государств-членов, чтобы полностью отказаться от российского электричества и энергоносителей". По ее словам, очевидно, что у каждой страны есть собственные обстоятельства и реальность. В частности, есть такие государства, максимально зависящие от России.

Однако, по мнению Метсолы, их главное сообщение состоит в том, что Евросоюз не остановится, пока не освободятся от зависимости от России на все 100%. Президент Европарламента также выразила надежду, что им удастся сохранить единство. Поэтому она обратилась с призывом к другим лидерам европейских институтов гарантировать, что так и будет.