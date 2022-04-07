Глава Європейського парламенту Роберта Мецола переконана, що необхідно запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія". Нагадаємо, ця політична сила підтримує президента Росії Володимира Путіна.

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У ЄС заговорили про санкції проти депутатів "Єдиної Росії"

На думку Роберти Мецоли, потрібно розширити санкції проти усіх членів політичної партії російського тирана Володимира Путіна.

Їх близько 2 мільйонів і всі вони політично видимі. Я думаю, що це може бути зроблено,

– заявила Мецола.

Президента Європарламенту додала, що вона дізналася про різанину у Бучі під час свого візиту в Київ. Вона вважає, що реакція усіх світових лідерів буде найжорсткішою.

Мецола про ЄС та Кремль

Роберта Мецола також відповіла на питання щодо здатності Євросоюзу й надалі одностайно ухвалювати рішення щодо санкцій проти держави-агресорки – Росії. Усе через перемогу на виборах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого називають одним із союзників Путіна.

Президентка Європарламенту наголосила, що її позиція залишається незмінною, адже їм потрібно дивитися у майбутнє, де Європа не буде залежати від Кремля у контексті енергоресурсів.

Це те, де ми прямо чи опосередковано фінансуємо цю війну,

– повідомила Роберта Мецола.

Вона додала, що уже є "дуже обнадійливі та надихаючі рішення, прийняті низкою держав-членів, аби повністю відмовитися від російської електрики та енергоносіїв". За її словами, очевидно, що кожна країна має власні обставини та реальність. Зокрема, є такі держави, які максимально залежать від Росії.

Проте, на думку Мецоли, що їхній головне повідомлення полягає в тому, що Євросоюз не зупиниться поки не звільняться від залежності від Росії на всі 100%. Президентка Європарламенту також висловила сподівання, що їм вдасться зберегти єдність. Тож вона звернулася із закликом до інших лідерів європейських інституцій гарантувати, що так і буду.

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