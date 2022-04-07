Про це Жозеп Боррель розповів журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі сьогодні.

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За словами верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, блок все ще розглядає "список людей і секторів, які постраждали". Проте він покидає надій на те, що ЄС узгодить остаточні заходи "сьогодні вдень або найпізніше завтра".

Нагадаємо, що у вівторок, 5 квітня, Європейський Союз оголосив про запропоновані плани щодо пакета санкцій із п'яти стовпів, включаючи заборону на імпорт російського вугілля та повну заборону трансакцій щодо чотирьох ключових російських банків.

Зокрема Жозеп Боррель наголосив, що потенційне ембарго на російську нафту "буде обговорено в понеділок" на Раді ЄС із закордонних справ.

Раніше повідомлялось, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що п'ятий пакет "не буде нашими останніми санкціями".

Так, ми зараз заборонили вугілля, але тепер ми повинні подивитися на нафту,

– сказала вона.

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