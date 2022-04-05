В эфире телеканала "Рада" Алексей Арестович подчеркнул, что в Украине на один автомат шесть желающих. Так что мотивация наших граждан значительно выше. Остается только дождаться тяжелого оружия от Запада.

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Харьков продолжат обстреливать, но не возьмут

В то же время, он добавил, что Харьков оккупантам взять не удастся. Сначала это пыталась сделать элитная группировка, но она практически полностью похоронена под городом. Поэтому у советника главы ОП огромные сомнения, что "солянка", которую собирают по всей России или перебрасывают из Киевщины, способна на это.

Единственное, что могу сказать по Харькову – били и будут бить еще долго. Как и по всей Украине: ракетами, артиллерией. Просто до города еще артиллерия достает,

– добавил он.

Также Алексей Арестович рассказал о намерениях России. Он убежден, что Владимир Путин прибудет на подписание любого соглашения только при условии психологического преимущества. Иначе он никуда не поедет. И для него этим преимуществом может быть взятие Мариуполя или Харькова. Но ему это не удается и вряд ли удастся.