С начала 2008 года российская пропаганда смогла доказать большинству населения России, что война – это мир, а смерть – это жизнь. Вероломным нападением на Грузию с рассказами о мощи России Путин протестировал весь мир и начал подготовку к оккупации Украины.

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За 6 лет Соловьевы и Скабеевы сделали так, что в мозгах россиян спокойно сосуществовала любовь к украинцам как к "братскому народу" и желание этих украинцев убить.

Сопливые срочники вместо хваленых спецназовцев

Во время оккупации Крыма Путин направил на полуостров "зеленых человечков", которых оснастил новеньким снаряжением и вооружением. На фоне реально разваленной украинской армии эти спецназовцы выглядели настоящими Рембо.

Молниеносный захват Крыма преподносился как "операция сильнейшей армии мира", хотя стала возможной исключительно из-за крайне слабой позиции Украины после революции, из-за огромного количества предателей на всех уровнях. При этом россияне постоянно говорили, что "их там нет", но шепотом добавляли, что есть. Впоследствии Путин и сам все признал.

Донбасс захватывали уже не хваленые спецназовцы, а наиболее боевые части русской армии вместе с многочисленными сепаратистами и зеками. Опять же благодаря агентам среди местного политикума, предателям среди полиции и СБУ. Но откусить от Украины больше части Донетчины и Луганщины Кремль не смог еще тогда.

Впрочем, если все 8 лет войны на Донбассе оккупанты рассказывали о том, что "Россия не является участницей конфликта", в 2022 году все изменилось. Москва не только автоматически признала себя страной-террористкой, но и начала кровавую войну в самом центре Европы.

При этом своему населению Путин рассказывал о "спецоперации, в которую привлекли опытных контрактников". Но впоследствии оказалось, что срочники тоже были. Признали это в Кремле, когда бойцы ВСУ покрошили не только элитные части ВС РФ, но и кучу сопливых, не подготовленных и не мотивированных молодых людей.

Пресс-секретарь кремлевского фюрера недавно заявил, что "срочников отправили в Украину, несмотря на волю Путина и вопреки закону". Кроме того, Песков подчеркивал, что всех молодых людей якобы увезли с нашей территории. Конечно, это оказалось обычным фейком.

Подтверждением этому куча трупов даже не солдат-срочников, а курсантов, разбросанных по Киевщине. Документы, в которых указаны фамилии и личные данные уничтоженных захватчиков, обнаружили бойцы ВСУ в уничтоженном зенитно-ракетном комплексе.



Никто из курсантов не выжил / Фото источников 24 канала

Самому старшему из них было всего лишь 22, самому молодому – 19.

Шансов пережить встречу с профессионалами по ВСУ у курсантов не было / Фото источников 24 канала

Если раньше Путин рассказывал миру басни об "ихтамнет", то сейчас это касается уже внутреннего рынка: "ихтамнет" в 2022 году – это 19-летние курсанты и срочники, которых Кремль забросил под украинские танки и американские "Джавелины". На встречу с профессиональными и озлобленными за убийство гражданских бойцами ВСУ. Без права на выживание.

Почему Кремль вынужденно забрасывает Украину пушечным мясом

Если проанализировать "армию №2 в мире", можно понять, что бойцов контрактной службы в ней – не более 300 тысяч человек. Среди них немало пилотов, моряков и артиллеристов и тыловиков, по роду деятельности не должны ехать в танках и идти в пехотные атаки. Кроме того, не менее 40% боевых формирований в России вообще небоеспособны. Кроме контрактников, в РФ есть также около 400 тысяч срочников. Изнасилованные швабрами и униженные дедами с Кавказа. Не видевшие автомата занимаются деградацией и копят злобу на командование и российское руководство.

За последние 10 лет в военных конфликтах по всему миру участвовали одни и те же подразделения русской армии, поэтому реально опытных военных в России не так уж и много. Кроме того, ряды способных к войне оккупантов существенно уменьшились на Донбассе и Сирии, а также в ЮАР и других странах, куда полез Путин. Понимая, что достаточного количества боеспособных частей для захвата Украины в России нет, командующие армии оккупантов решили забросить в Украину срочников и курсантов. Именно поэтому Путин отправил на военную операцию росгвардию, которая может только избивать рабов, но никак не тренировалась для захвата городов.

Конечно, воюет не только неподготовленные молодые люди, но и элита русских войск. Однако их всех уверенно перемалывают бойцы ВСУ и ТРО.