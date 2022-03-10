З початку 2008 року російська пропаганда змогла довести більшості населення Росії, що війна – це мир, а смерть – це життя. Віроломним нападом на Грузію з розповідями про міць Росії, Путін протестував увесь світ та почав підготовку до окупації України.

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За 6 років Соловйови та Скабєєви зробили так, що у мізках росіян спокійно співіснувала любов до українців як до "братнього народу" та бажання цих українців вбити.

Сопливі срочники замість хвалених спецпризначенців

Під час окупації Криму Путін направив до півострова "зелених чоловічків", яких оснастив новеньким спорядженням та озброєнням. На фоні реально розваленої української армії ці спецпризначенці виглядали справжніми Рембо.

Блискавичне захоплення Криму подавалося як "операція найсильнішої армії світу", хоча стала можливою виключно через вкрай слабку позицію України після революції, через величезну кількість зрадників на всіх рівнях. При цьому росіяни постійно казали, що "їх там немає", але пошепки додавали, що є. Згодом Путін і сам все визнав.

Донбас захоплювали вже не хвалені спецпризначенці, а найбільш бойові частини російської армії вкупі з численними сепаратистами та зеками. Знову ж таки, завдяки агентам серед місцевого політикуму, зрадникам серед поліції та СБУ. Але відкусити від України більше, ніж частину Донеччини та Луганщини Кремль не зміг ще тоді.

Втім, якщо всі 8 років війни на Донбасі окупанти розповідали про те, що "Росія не є учасницею конфлікту", у 2022 році все змінилося. Москва не тільки автоматично визнала себе країною-терористкою, але й почала криваву війну у самісінькому центрі Європи.

При цьому своєму населенню Путін розповідав про "спецоперацію, до якої залучили досвідчених контрактників". Але згодом виявилося, що срочники також були. Визнали це у Кремлі, коли бійці ЗСУ покрошили не тільки елітні частини ЗС РФ, але й купу сопливих, не підготовлених та не мотивованих юнців.

Прессекретар кремлівського фюрера нещодавно заявив, що "срочників відправили до України попри волю Путіна та всупереч закону". Крім того, Пєсков підкреслював, що всіх молодих людей нібито вивезли з нашої території. Звісно, це виявилося звичайним фейком.

Підтвердженням цьому є купа трупів навіть не солдатів-срочників, а курсантів, яких розкидало по Київщині. Документи, в яких вказані прізвища та особисті дані знищених загарбників, знайшли бійці ЗСУ у знищеному зенітно-ракетному комплексі.



Ніхто з курсантів не вижив / Фото джерел 24 каналу

Найстарошому з них було всього лише 22, наймолодшому – 19.



Шансів пережити зустріч з професіоналами з ЗСУ у курсантів не було / Фото джерел 24 каналу

Тож, якщо раніше Путін розказував світу басні про "ихтамнет", то зараз це ж стосується вже внутрішнього ринку: "ихтамнет" у 2022 році – це 19-річні курсанти та срочники, яких Кремль закинув під українські танки та американські "Джавеліни". На зустріч з професійними та озлобленими за вбивство цивільних бійцями ЗСУ. Без права на виживання.

Чому Кремль вимушено закидає Україну гарматним м'ясом

Якщо проаналізувати "армію №2 у світі", то можна зрозуміти, що бійців контрактної служби у ній – не більше 300 тисяч осіб. Серед них чимало пілотів, моряків та артилеристів та тиловиків, які за родом діяльності не мають їхати у танках та йти у піхотні атаки. Крім того, щонайменше 40% бойових формувань у Росії взагалі є небоєздатними. Окрім контрактників, у РФ є також майже 400 тисяч срочників. Зґвалтованих швабрами та принижених дідами з Кавказу. Які не бачили автомата, займаються деградацією та коплять злобу на командування і російське керівництво.

За останні 10 років у військових конфліктах по всьому світу брали участь одні й ті самі підрозділи російської армії, тому реально досвідчених військових у Росії не так і багато. Крім того, ряди здатних до війни окупантів суттєво зменшилися на Донбасі та у Сирії, а також у ПАР та інших країнах, куди поліз Путін. Тож, розуміючи, що достатньої кількості боєздатних частин для захоплення України у Росії немає, командувачі армії окупантів вирішили закинути до України срочників та курсантів. Саме тому Путін відправив на військову операцію росгвардію, яка може лише бити рабів, але ніяк не тренувалася для захоплення міст.

Звісно, воює не лише непідготовлені молодики, але й еліта російських військ. Однак їх всіх впевнено перемелюють бійці ЗСУ та ТРО.