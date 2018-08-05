ІІ Антирейдерский форум объединил более трехсот аграриев со всей Украины

27 июля в Киеве состоялся II Антирейдерский форум, на нем владельцы агробизнеса говорили, как защитить имущество и остановить силовой захват предприятий.

Представители общественных организаций "Бизнес-Варта", "Всеукраинской Аграрной Рады" и народные депутаты от партии "Объединение "Самопомич" приводили громкие случаи нарушения прав предпринимателей под прикрытием правоохранителей.

"В Братске в Николаевской области ребята, которые имеют маслопресний завод ООО "Нест", в один день признали, что больше этот завод им не принадлежит. Поскольку регистратор на основании поддельного документа переоформил завод, после этого вместе с полицией рейдеры зашли на завод и выгнали всех реальных владельцев прямо с завода. Мы должны жить в стране, которая может обеспечить защиту людей", – рассказала адвокат, соорганизатор Антирейдерского форума Татьяна Козаченко.

Организаторы форума убеждены, чтобы противостоять рейдерству и незаконному давлению на бизнес, нужно создать единый оперативный штаб.

Мы будем инициировать, чтобы была создана группа, которая будет работать круглосуточно. В эту группу должны войти представители каждого направления, чтобы люди могли обращаться, когда есть проблема,

– отметил народный депутат, фракция "Объединение "Самопомич" Иван Мирошниченко.

Чтобы вместе противостоять рейдерам и правовому беспределу, лидеры общественных организаций, отраслевых ассоциаций и политической партии "Объединение "Самопомич" подписали Меморандум о сотрудничестве.

"Объединение "Самопомич" имеет большую честь подписать соглашение с рядом ассоциаций о координации наших усилий. Мы берем на себя обязательства в рамках сегодняшнего меморандума это сотрудничество делать более серьезным для того, чтобы фактически помочь фермерам дышать полной грудью и быть свободными людьми,

– сказал лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

Председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун добавил, что аграрии не могут себя охранять.

"У нас свои юристы, у нас есть собственная охранная компания, мы как можем себя защищаем, но опять же мы не можем выполнять функции полиции, мы не можем выполнять функции судей", – подчеркнул аграрий.

Участники форума договорились открывать общественные приемные, работники которых будут фиксировать давление на бизнес и помогать жертвам рейдеров. Все факты нарушения прав предпринимателей будут передавать правоохранителям, а о наиболее резонансных случаях информировать Кабинет Министров.