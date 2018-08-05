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ІІ Антирейдерський форум об'єднав понад три сотні аграріїв з усієї України

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27 липня у Києві відбувся ІІ Антирейдерський форум, на ньому власники агробізнесу говорили, як захистити майно та зупинити силове захоплення підприємств.

Представники громадських організацій "Бізнес-Варта", "Всеукраїнської Аграрної Ради" та народні депутати від партії "Об`єднання "Самопоміч" наводили гучні випадки порушення прав підприємців під прикриттям правоохоронців.

"У Братську у Миколаївській області хлопці, які мають маслопресний завод ТОВ "Нест", в один день визнали, що більше цей завод їм не належить. Бо реєстратор на підставі підробленого документа переоформив цей завод. Разом з поліцією рейдери зайшли на завод і вигнали усіх реальних власників прямо із заводу. Ми повинні жити в країні, яка може забезпечити захист людей", – розповіла адвокат, співорганізатор Антирейдерського форуму Тетяна Козаченко.

Організатори форуму переконані, щоб протистояти рейдерству та незаконному тиску на бізнес, потрібно створити єдиний оперативний штаб.

Ми будемо ініціювати, щоб була створена група, яка буде працювати цілодобово. В цю групу повинні ввійти представники з кожного напрямку, щоб люди могли звертатись, коли є проблема,
– зазначив народний депутат, фракція "Об`єднання "Самопоміч" Іван Мірошніченко.

Учасники форуму домовилися разом протистояти рейдерам та правовому свавіллю. Лідери громадських організацій, галузевих асоціацій та політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" підписали Меморандум про співпрацю.

"Об'єднання "Самопоміч" має велику честь підписати угоду з рядом асоціацій про координацію наших зусиль. Ми беремо на себе зобов`язання в рамках сьогоднішнього меморандуму цю співпрацю робити більш серйозною для того, щоб фактично допомогти фермерам дихати на повні груди та бути вільними людьми,
– сказав лідер політичної партії "Об`єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

Голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун додав, що аграрії не можуть себе охороняти.

"В нас свої юристи, у нас є власна охоронна компанія, ми як можемо себе захищаємо, але знову ж таки ми не можемо виконувати функції поліції, ми не можемо виконувати функції суддів", – підкреслив аграрій.

Учасники форуму домовилися відкривати громадські приймальні, працівники яких фіксуватимуть тиск на бізнес та допомагатимуть жертвам рейдерів. Усі факти порушення прав підприємців передаватимуть правоохоронцям, а про найбільш резонансні випадки інформуватимуть Кабінет Міністрів.

Теги: Новини України Самопоміч Сільське господарство
Джерело: 24 канал
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