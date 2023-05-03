Сама поэтесса подчеркнула, что никогда не сотрудничала с россиянами и не давала разрешения на публикацию своих стихов. Пока Кива планирует обращаться к правоохранителям.
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Россияне издали стихи украинской поэтессы за свои
Украинская поэтесса Ия Кива, которая находится в Эстонии, опубликовала 2 мая в своем фейсбуке публикацию о том, что российский альманах "Русскоязычная Вселенная" незаконно опубликовал ее стихи.
Россияне украли стихи украинской поэстесы / Скриншот 24 Канала.
Более того, авторы сборника поместили украинку в раздел "Россия и регионы" и "Русскоязычный Донецк", поскольку сама поэтесса родом из этого оккупированного города. Женщина впоследствии подчеркнула, что со страной-агрессоркой ее ничего не связывает.
Не училась в России и не имею там родственников, с которыми бы поддерживала общение,
– написала Кива.
Кроме того, поэтесса отметила, что никто не спрашивал ее разрешения на публикацию стихов, поэтому сейчас она хочет обратиться в эстонскую полицию с иском. Она видит в таких действиях "политическую составляющую" и просит россиян "убрать ее имя с этого сайта".
Пропагандистский альманах не впервые ворует стихи украинцев
Составитель российского альманаха Алексей Рацевич не стесняется воровать стихи украинских поэтов из временно оккупированных регионов нашей страны. О воровстве своих текстов заявили и украинские литераторы Павел Гольдин и Элина Свенцицкая.
Россиянин украл стихи украинских поэтов / Скриншот 24 Канала
Они планируют привлечь мужчину к ответственности и заявили, что никогда не признают Донецк русским. Авторы также попросили убрать их стихи с сайта.
Россиянина хотят привлечь к ответственности / Скриншот 24 Канала
Россияне обманывают украинцев на временно оккупированных территориях
- В конце апреля 2023 года в оккупированном Мелитополе россияне раздали пропагандистские газеты, в которых пытается приуменьшить готовность Украины к контрнаступлению.
- При этом российская пропаганда сама противоречит себе. В той же газете они жалуются, что НАТО продолжает передавать оружие нашей стране.
- Также в газете есть публикации о том, как Россия якобы стремится "заботиться" о жителях оккупированных территорий. Среди прочего, говорится о 6 стационарных лагерях.