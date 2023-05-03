Сама поетеса наголосила, що ніколи не співпрацювала з росіянами й не давала дозвіл на публікацію своїх віршів. Наразі Ківа планує звертатися до правоохоронців.

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Росіяни видали вірші української поетеси за свої

Українська поетеса Ія Ківа, яка наразі перебуває в Естонії, опублікувала 2 травня у своєму фейсбуці допис про те, що російський альманах "Русскоязичная Всєлєнная" незаконно опублікував її вірші.



Росіяни вкрали вірші української поестеси / Скриншот 24 Каналу.

Ба більше, автори збірки помістили українку у розділ "Росія та регіони" та "Русскоязичний Донецк", оскільки сама поетеса родом з цього окупованого міста. Мисткиня згодом наголосила, що з країною-агресоркою її нічого не поєднує.

Не навчалася в Росії й не маю там родичів, з якими б підтримувала спілкування,

– написала Ківа.

Крім цього, поетеса зазначила, що ніхто не питав її дозволу на публікацію віршів, тому зараз вона хоче звернутися до естонської поліції з позовом. Вона бачить у таких діях "політичну складову" і просить росіян "прибрати її ім'я з цього сайту".

Пропагандистський альманах не вперше краде вірші українців

Укладальник російського альманаху Алєксєй Рацєвіч не цурається красти вірші українських поетів з тимчасово окупованих регіонів нашої країни. Про крадіжку своїх текстів заявили й українські літератори Павло Гольдін та Еліна Свенцицька.



Росіянин вкрав вірші українських поетів / Скриншот 24 Каналу

Вони планують притягти чоловіка до відповідальності та заявили, що ніколи не визнають Донецьк російським. Автори також попросили видалити їхні вірші з сайту.



Росіянина хочуть притягнути до відповідальності / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! Альманах публікує російськомовні вірші авторів зі всього світу. Туди незаконно потрапили і російські, і білоруські, і українські поети. Такі дії є порушенням інтелектуального та авторського права і можуть принести доволі сильне покарання.

Росіяни обманюють українців на тимчасово окупованих територіях