О том, какой будет погода в Украине в июне 2022 года, 24 каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух. Больше о первом месяце лета – читайте дальше.
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Самым жарким июнь будет на Западе Украины
По словам синоптика, дождей в первый месяц лета будет очень мало. Особенно – на Западе и Востоке Украины. Поэтому приятной прохлады после затяжной жары не стоит ждать. Советуем подумать о покупке кондиционера, ведь этот июнь будет более жарким, чем все предыдущие за последние 30 лет. Ожидается, что температура воздуха будет выше на 1 –2 градуса по сравнению со средними многолетними данными.
Температура воздуха в течение июня, вероятно, будет соответствовать типичному июлю. Следует отметить, что именно в июле в Украине наблюдается самая высокая температура воздуха. Однако в этом году такая же температура будет характерна и для июня,
– отметила Балабух.
Кстати, самая высокая температура воздуха поднимется не в южных областях, а в западных. Именно для жителей этого региона первый месяц лета станет самым жарким. Синоптик предупредила, что сильная засуха будет способствовать возникновению пожарной опасности. Поэтому будьте осторожными и ответственными на природе.
Отметим, что на погоду летом в Украине будут существенно влиять процессы, происходящие в экваториальных широтах Тихого океана.
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Прогноз погоды на 10 – 14 июня
На Западе уже 10 июня прогнозируется +31 градус. Прохладнее будет только после 14 июня – синоптики обещают +21...+23 градуса. В то же время, в восточных областях жара не будет спадать всю неделю. Там столбики термометров будут держаться на уровне +29...+31 градуса, а иногда достигнут даже +32 градусов.
Почти всю неделю синоптики прогнозируют летние грозы. Сначала они накроют западные регионы Украины, а с 13 июня – центральные.
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