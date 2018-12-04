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      IKEA в Украине: известна дата открытия ТРЦ, где будет магазин

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      IKEA появится в Украине уже в 2019 году
      IKEA появится в Украине уже в 2019 году / Getty images

      Еще в начале сентября крупнейший в мире продавец мебели шведская корпорация IKEA подтвердила намерение открыть в Украине свой первый фирменный магазин.

      Известно, что он появится в Киеве на территории торгово-развлекательного комлекса Ocean Mall.

      Читайте также: IKEA в Украине: топ-10 фактов о шведском мебельном гиганте

      Основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, которому принадлежит целая сеть ТРЦ в Киеве, сообщил, когда готовиться к открытию нового торгово-развлекательного центра, где будет первая в Украине IKEA, пишет "Интерфакс-Украина".

      1 сентября (2019 года, ред.) откроем Ocean Mall,
      – сообщил он журналистам.

      Чем известна IKEA?Это транснациональная корпорация, основанная в Швеции, которая разрабатывает и реализует быстросборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома. С 2008 года она является крупнейшим в мире мебельным продавцом.

      Ранее стало известно, что открытие ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, который также принадлежит Алиеву и который уже называют крупнейшим ТРЦ в Украине, перенесли с 1 декабря 2018 года на февраль 2019 года.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Строительство Новости Киева IKEA
      Источник: 24 канал
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