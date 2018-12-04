IKEA в Украине: известна дата открытия ТРЦ, где будет магазин

Еще в начале сентября крупнейший в мире продавец мебели шведская корпорация IKEA подтвердила намерение открыть в Украине свой первый фирменный магазин.

Известно, что он появится в Киеве на территории торгово-развлекательного комлекса Ocean Mall.

Читайте также: IKEA в Украине: топ-10 фактов о шведском мебельном гиганте

Основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, которому принадлежит целая сеть ТРЦ в Киеве, сообщил, когда готовиться к открытию нового торгово-развлекательного центра, где будет первая в Украине IKEA, пишет "Интерфакс-Украина".

1 сентября (2019 года, – ред.) откроем Ocean Mall,

– сообщил он журналистам.

Чем известна IKEA?Это транснациональная корпорация, основанная в Швеции, которая разрабатывает и реализует быстросборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома. С 2008 года она является крупнейшим в мире мебельным продавцом.

Ранее стало известно, что открытие ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, который также принадлежит Алиеву и который уже называют крупнейшим ТРЦ в Украине, перенесли с 1 декабря 2018 года на февраль 2019 года.