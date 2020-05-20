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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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Илья Кива прикрывается карантином и скрывается от следствия по делу о драке с Майманом

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Илья Кива прикрывается карантином и скрывается от следствия по делу о драке с Майманом

Пользуясь карантином, народный депутат Илья Кива не приходит на допросы по делу о нанесении телесных повреждений добровольцу Михаилу Майману.

Об этом сам Маймаи сообщил в интервью Андрею Павловскому.

"Ссылаясь на определенные карантинные ограничения, он не ходит на допросы, не ходит в прокуратуру, в ДБР. Говорит, что коронавирус и он из дома не выходит. Но мы видим, что он ходит в Верховную Раду, – сказал Маймаи. – Он считает себя неприкосновенным. Но я бы хотел сказать, что неприкасаемых людей нет. Если ты нарушил закон, должен предстать перед судом".

При этом он добавил, что сам прошел все экспертизы, дал показания и предоставил результаты медицинской экспертизы, которые приобщили к материалам дела: "Я лег в больницу, потому что у меня было сотрясение мозга и сломан нос. Мне сделали рентген, дело лежит, а Кива ходит (на свободе – ред.)".

Доброволец рассказал, что познакомился с Ильей Кивою в зоне АТО в 2015 году. Тогда нардеп был командиром батальона "Полтавщина", а вскоре был назначен заместителем начальника управления МВД в Донецкой области.

"Меня лично поставили его охранять. Я его охранял полтора года. Каждый день он вставал и ложился спать у меня в расположении, питался за счет солдат. После чего начал наводить бизнес в зоне АТО", – сказал Маймаи, уточнив, что речь идет о контрабанде дизтоплива и бензина на неподконтрольную территорию.

Он поставил бойцов на блокпосту в Бахмуте со словами: с этого дня проезд дизеля, бензина на ту сторону – 100 тысяч гривен. Было написано заявление в ДБР, в военную прокуратуру, были даны показания бойцами. Есть фотографии, есть масса всего, что скоро уже, я думаю, будет показано общественности. Насколько я знаю, готово уже не одно подозрение,
– добавил доброволец.

При этом он отметил, что на должности комбата Илья Кива не выполнил ни одного боевого задания. "Этот человек ни разу не был в бою. Какой у него наградной список. Задайте солдату вопрос, кто Киву на фронте видел? Никто его не видел. Пришел в АТО, чтобы как-то пролезть в МВД. Человек переобулся, за деньги Медведчука стала депутатом, это не доброволец", – заявил Маймаи.

Напомним, 22 января 2020 года появилось видео драки Киви с Майманом в ресторане в Киеве. Нардеп подошел к добровольцу и ударил его головой, после чего получил в ответ удар рукой в лицо. Оба признались, что знакомы друг с другом из зоны АТО. Офис генпрокурора открыл в отношении Ильи Кивы уголовное дело по статье 122 УК – умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Автор: Даша Птаховська
Теги: Новости политики Государственное бюро расследований Криминал Илья Кива
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