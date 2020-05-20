Ілля Кива прикривається карантином і ховається від слідства у справі про бійку з Майманом

Користуючись карантином, народний депутат Ілля Кива не приходить на допити у справі про нанесення тілесних ушкоджень добровольцю Михайлу Майману.

Про це сам Майман повідомив в інтерв'ю Андрію Павловському.

"Посилаючись на певні карантинні обмеження, він не ходить на допити, не ходить в прокуратуру, в ДБР. Каже, що коронавірус і він з дому не виходить. Але ми бачимо, що він ходить до Верховної Ради, – сказав Майман. – Він вважає себе недоторканним. Але я б хотів сказати, що недоторканних людей немає. Якщо ти порушив закон, повинен постати перед судом".

При цьому він додав, що сам пройшов усі експертизи, дав свідчення і надав результати медичної експертизи, які долучили до матеріалів справи: "Я ліг в лікарню, тому що у мене був струс мозку і зламаний ніс. Мені зробили рентген, справа лежить, а Кива ходить (на свободі – ред.)".

Доброволець розповів, що познайомився з Іллею Кивою в зоні АТО в 2015 році. Тоді нардеп був командиром батальйону "Полтавщина", а незабаром був призначений заступником начальника управління МВС в Донецькій області.

"Мене особисто поставили його охороняти. Я його охороняв півтора року. Кожен день він вставав і лягав спати у мене в розташуванні, харчувався за рахунок солдатів. Після чого почав наводити бізнес в зоні АТО", – сказав Майман, уточнивши, що мова йде про контрабанду дизпалива і бензину на непідконтрольну територію.

Він поставив бійців на блокпосту в Бахмуті зі словами: з цього дня проїзд дизеля, бензину на ту сторону – 100 тисяч гривень. Було написано заяву в ДБР, до військової прокуратури, були дані свідчення бійцями. Є фотографії, є маса всього, що скоро вже, я думаю, буде показано громадськості. Наскільки я знаю, готова вже не одна підозра,

– додав доброволець.

При цьому він зазначив, що на посаді комбата Ілля Кива не виконав жодного бойового завдання. "Ця людина жодного разу не була в бою. Який у нього нагородний список. Задайте солдату питання, хтось Киву на фронті бачив? Ніхто його не бачив. Прийшов в АТО, щоб якось пролізти в МВС. Людина перевзулася, за гроші Медведчука стала депутатом, це не доброволець", – заявив Майман.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року з'явилися відео бійки Киви з Майманом в ресторані в Києві. Нардеп підійшов до добровольця і вдарив його головою, після чого отримав у відповідь удар рукою в обличчя. Обидва зізналися, що знайомі один з одним з зони АТО. Офіс генпрокурора відкрив щодо Іллі Киви кримінальну справу за статтею 122 КК – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.