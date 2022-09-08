кива своим поведением и заявлениями демонстрирует, что он экзальтированный и громкий человек. Об этом 24 каналу рассказал политический психолог Валентин Ким.

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Искренний идиот

Эксперт отметил, что в случае с предателем ильей кивой, когда человек безгранично искренний, он безгранично верит в то, что он говорит. То есть когда человек безгранично экзальтирован, он действительно увлекается эмоциональными волнами новых и новых идей.

"Для человека, у которого оперативная память как у аквариумной рыбки – 5 секунд, он помнит себя в прошлом, ему очень легко настроиться на любую новую волну, как это продемонстрировал господин кива", – объяснил специалист.

По его словам, кива очень интересен психологическим "кейсом" и в политической психологии, и клинической психологии.

Действительно, человек очень экзальтированный и громкий. Вообще никого не слышит – он напоминал мне глухаря, который когда начинает что-то выкрикивать – перестает слышать все, что происходит вокруг. кива напоминает такую птицу. У него тоже память работает странно: он не помнит ни что он говорил 5 минут назад, ни что он чувствовал по этому поводу,

– рассказал специалист.

По его мнению, у экс-нардепа меняется и память, и ценности, и отношение к окружающим вещам.

"То есть человек шаг за шагом спадает как шарики. Перед нами каждый раз новый кива с какой-то странной идеей. Да и я не уверен, что он лжец, потому что для лжи надо иметь незаурядные интеллектуальные способности. Господин кива демонстрировал очень простую настройку нервной системы", – добавил эксперт.

Как говорит кива

В то же время, Валентин Ким констатирует, что у предателя очень интересная манера речи.

Он когда начинает выкрикивать какие-то лозунги, у него взгляд отходит в какую-то высоту. Начинает вроде бы разговаривать с огромной толпой, которая "должна его слушать". Он действительно начинает верить в то, что говорит, его мысль идет вперед и он не помнит, что говорил 5 минут назад. Самое главное – не рациональная сущность, а эмоциональная. Это человек призыва,

– указал Ким.

По его словам, во времена испытаний такие люди как кива всегда приобретают какой-то социальный вес: они начинают возглавлять партии, социально-политические платформы и движения, высказывают какие-то идеи.

"Благодаря такому времени, когда критика к врагам повышается, а к "друзьям" снижается, когда бурлит психологическое расцепление – такие кивы начинают продвигаться вперед, им очень легко удается продавать эту идею. Потому что самое главное для них – обратить все в обложку эмоций: гнева, ярости и т.д.", – отметил специалист.

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Случайный предатель

Кроме того, специалист убеждает, что кива стал предателем случайно.

Ему просто удалось стать предателем. Он просто полезный идиот кремля. И настолько полезный, что в кремле не понимают, как с ним нужно обращаться. Господин кива был интересен прокремлевским силам именно потому, что демонстрировал, как люди из бывшего лагеря "майдановцев" и проукраинских политических лидеров переходят в лагерь "русского мира",

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, этим кива демонстрировал текучесть патриотизма, дискредитируя национально-освободительное движение вообще.

Предатель илья кива: что известно

После того, как россия напала на Украину 24 февраля, илья кива решила бежать в Испанию. Одиозный экс-политик заявил, что это не его война.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 марта подписала киве сообщения о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Впоследствии ГБР объявило его в розыск.

Однопартийцы скандального политика исключили его из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Заметим, что илья кива известен своими одиозными высказываниями и антиукраинскими взглядами. К примеру, год назад он назвал Украину "проституткой". Ранее он также называл украинцев рабами.

4 августа кива получил новое подозрение – из-за вероятной лжи в декларации.

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