кива своєю поведінкою та заявами демонструє, що він екзальтована і гучна людина. Про це 24 каналу розповів політичний психолог Валентин Кім.

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Щирий ідіот

Експерт зазначив, що у випадку зі зрадником іллею кивою, коли людина безмежно щира, вона безмежно вірить у те, що вона каже. Тобто коли людина безмежно екзальтована, вона справді захоплюється емоційними хвилями нових та нових ідей.

"Для людини, у якої оперативна пам'ять як в акваріумної рибки – 5 секунд, вона пам'ятає себе в минулому, їй дуже легко налаштуватися на будь-яку нову хвилю, як це продемонстрував пан кива", – пояснив спеціаліст.

За його словами, кива є дуже цікавим психологічним "кейсом" і в політичній психології, і клінічній психології.

Справді, людина дуже екзальтована і гучна. Взагалі нікого не чує – він нагадував мені глухаря, який коли починає щось вигукувати – перестає чути все, що відбувається навколо. кива нагадує такого птаха. У нього так само пам'ять працює дивно: він не пам'ятає ані що він казав 5 хвилин тому, ані що він відчував стосовно цього,

– розповів фахівець.

На його думку, в екснардепа змінюється і пам'ять, і цінності, і ставлення до навколишніх речей.

"Тобто людина крок за кроком спадає наче кульки. Перед нами щоразу новий кива з якоюсь дивакуватою ідеєю. Та і я не впевнений, що він брехун, бо для брехні треба мати неабиякі інтелектуальні здібності. Пан кива демонстрував дуже просте налаштування нервової системи", – додав експерт.

Як говорить кива

Водночас Валентин Кім констатує, що у зрадника дуже цікава манера мови.

Він коли починає вигукувати якісь лозунги, у нього погляд відходить в якусь височінь. Починає начебто розмовляти з величезним натовпом, який "має його слухати". Він справді починає вірити у те, що каже, його думка плине вперед й він не пам'ятає, що казав 5 хвилин тому. Найголовніше – не раціональна суть, а емоційна. Це людина заклику,

– вказав Кім.

За його словами, у часи випробувань такі люди як кива завжди набувають якоїсь соціальної ваги: вони починають очолювати партії, соціально-політичні платформи та рухи, висловлюють якісь ідеї.

"Завдяки такому часу, коли критика до ворогів підвищується, а до "друзів" знижується, коли вирує психологічне розчеплення – такі киви починають просуватися вперед, їм дуже легко вдається продавати цю ідею. Тому що найголовніше для них – завернути все в обкладинку емоцій: гніву, люті тощо", – зауважив фахівець.

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Випадковий зрадник

Крім того, спеціаліст переконує, що кива став зрадником випадково.

Йому просто пощастило стати зрадником. Він просто корисний ідіот кремля. І настільки корисний, що у кремлі не розуміють, як з ним потрібно поводитись. Пан кива був цікавий прокремлівським силам саме тому, що демонстрував, як люди з колишнього табору "майданівців" і проукраїнських політичних лідерів переходять у табір "руского міра",

– підкреслив експерт.

На його думку, цим кива демонстрував плинність патріотизму, дискредитуючи національно-визвольний український рух взагалі.

Зрадник ілля кива: що відомо

Після того, як Росія напала на Україну 24 лютого, ілля кива вирішив втекти в Іспанію. Одіозний експолітик заявив, що це не його війна.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 березня підписала киві повідомлення про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України. Згодом ДБР оголосило його в розшук.

Однопартійці скандального політика виключили його з фракції "Опозиційної платформи – За життя".

Зауважимо, що ілля кива відомий своїми одіозними висловлюваннями та антиукраїнськими поглядами. До прикладу, рік тому він назвав Україну “повією”. Раніше він також називав українців рабами.

4 серпня кива отримав нову підозру – через ймовірну брехню у декларації.

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