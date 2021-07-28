На своем фейсбуке он перепостил старый сюжет с комментарием Виктора Януковича об остановке евроинтеграции Украины. В посте к нему он цинично высказался о постмайданных событиях.

В этот же день После заявлений о "революции" скандальный Кива сказал, что Московский патриархат "снесет" власть

"Жаль, что не хватило духу давить танками"

Себя и других участников Революции Достоинства Кива назвал "одурманенным евроинтеграцией". Он отметил, что сейчас об этом сожалеет, поскольку осознание и здравый смысл приходит со временем.

Кива отметил, что так страну якобы удалось бы спасти.

Жертв, конечно, было бы больше, зато страну спасли бы от войны, колонизации и раздробления,

– написал одиозный политик.

Сообщение Илья Кива закончил призывом, мол, "все нужно исправлять!".

В этот же день Илья Кива написал в своем фейсбуке, что осенью власть Владимира Зеленского сметут. Сделают это, по его утверждению, те, кто пришел на Крестный ход в Киев. Так он якобы намекнул на свержение действующего режима власти.

УПЦ МП остро отреагировала на такие угрозы, сказав, что Церковь никого не собирается свергать.

Кива и Майдан