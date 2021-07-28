На своем фейсбуке он перепостил старый сюжет с комментарием Виктора Януковича об остановке евроинтеграции Украины. В посте к нему он цинично высказался о постмайданных событиях.
В этот же день После заявлений о "революции" скандальный Кива сказал, что Московский патриархат "снесет" власть
"Жаль, что не хватило духу давить танками"
Себя и других участников Революции Достоинства Кива назвал "одурманенным евроинтеграцией". Он отметил, что сейчас об этом сожалеет, поскольку осознание и здравый смысл приходит со временем.
Кива отметил, что так страну якобы удалось бы спасти.
Жертв, конечно, было бы больше, зато страну спасли бы от войны, колонизации и раздробления,
– написал одиозный политик.
Сообщение Илья Кива закончил призывом, мол, "все нужно исправлять!".
В этот же день Илья Кива написал в своем фейсбуке, что осенью власть Владимира Зеленского сметут. Сделают это, по его утверждению, те, кто пришел на Крестный ход в Киев. Так он якобы намекнул на свержение действующего режима власти.
УПЦ МП остро отреагировала на такие угрозы, сказав, что Церковь никого не собирается свергать.
Кива и Майдан
- Сам Кива в 2014 году называл себя участником Евромайдана, публиковал многочисленные фотографии в Балаклаве на Майдане.
- После революции и во многом благодаря активности на Майдане получил достаточно высокую должность и сделал политическую карьеру. Так, 10 декабря 2014 года Аваков назначил его заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области
- Впрочем, впоследствии он стал менять свои взгляды в сторону России, беркутовцев и Януковича. Так, в 2020 году он решил уравнять пострадавших участников Майдана с "беркутовцами", которые тех убивали.
- Он подготовил и внес в Верховную Раду соответствующий законопроект о "признании потерпевшей сторону милиционеров, пострадавших в те события".