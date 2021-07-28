На своєму фейсбуці він перепостив старий сюжет з коментарем Віктора Януковича про зупинку євроінтеграції України. У дописі до нього він цинічно висловився про постмайданні події.

Цього ж дня Після заяв про "революцію" скандальний Кива сказав, що московський патріархат "знесе" владу

"Шкода, що не вистачило духу давити танками"

Себе та інших учасників Революції Гідності Кива назвав "одурманеним євроінтеграцією". Він зазначив, що зараз про це шкодує, оскільки усвідомлення і здоровий глузд приходить з часом.

Кива зазначив, що так країну нібито вдалося врятувати.

Жертв, звичайно, було б більше, зате країну врятували б від війни, колонізації і роздроблення,

– написав одіозний політик.

Допис Ілля Кива закінчив спонуканням, мовляв "усе потрібно виправляти!".

Цього ж дня Ілля Кива написав у своєму фейсбуці, що восени владу Володимира Зеленського зметуть. Зроблять це, за його твердженням, ті, хто прийшов на Хресну ходу у Київ. Так він нібито натякнув на повалення чинного режиму влади.

УПЦ МП гостро відреагувала на такі погрози, сказавши, що церква нікого не збирається повалювати.

Кива і Майдан