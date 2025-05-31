Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованное в СМИ видео.

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Интересное поведение Илона Маска во время брифинга

Кроме того, что Илон Маск появился на встрече с журналистами с синяком под глазом, он вел себя странно. Миллиардер имеет проблемы с психическим здоровьем, но иногда его поведение очень удивляет.

Так, во время разговора Трампа о привлечении иностранных студентов, Маск вертел головой, а потом спокойно продолжил слушать президента.

Интересное поведение Маска в Овальном кабинете: смотрите видео

Также Илон Маск разозлился на The New York Times, которая опубликовала статью о его вероятном употреблении наркотиков. Он эмоционально, размахивая руками, комментировал фейк.

Также большую часть брифинга Маск стоял, сложив руки на груди. Психологи называют такую позу "закрытой", которая свидетельствует о том, что человек якобы "защищается". Такое положение тела является признаком недоброжелательности, недоверия и неуверенности.

Маск будто "закрывался" во время брифинга с Трампом / Коллаж Rapid Response

Кроме этого интересным было положение рук Илона Маска при обсуждении желания Дональда Трампа вкладывать больше средств в профессионально-техническое образование. Его пальцы были соединены. Поведение Илона Маска показала, что руки – это дублер голоса, который может усилить или разрушить впечатление от сказанного.